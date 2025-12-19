Συμφωνία για το «αμερικανικό» Τik Tok: Συνεχίζει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ - Οι όροι του «ντιλ»

Η TikTok υπέγραψε τη συμφωνία που υποστήριξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την απόσχιση των αμερικανικών περιουσιακών της στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας οντότητας με μια ομάδα κυρίως Αμερικανών επενδυτών, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Shou Chew.

Παρόλο που η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η κίνηση αυτή φέρνει το TikTok ένα βήμα πιο κοντά στην εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου μέλλοντός του στις Ηνωμένες Πολιτείες. To «ντιλ» ολοκληρώνεται μετά από νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι και ο οποίος απαιτούσε την απόσχιση της αμερικανικής έκδοσης της εφαρμογής από τη μητρική της εταιρεία, ByteDance, ή την απαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ καθυστέρησε επανειλημμένα την εφαρμογή του νόμου, καθώς επιδίωκε μια συμφωνία για τη μεταφορά του ελέγχου της δημοφιλούς εφαρμογής σε αμερικανική ιδιοκτησία.

«Έχουμε υπογράψει συμφωνίες με επενδυτές σχετικά με μια νέα κοινοπραξία TikTok στις ΗΠΑ, επιτρέποντας σε πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν έναν κόσμο ατελείωτων δυνατοτήτων ως μέρος μιας ζωτικής παγκόσμιας κοινότητας», ανέφερε ο Chew στο υπόμνημά του.

Βάσει της συμφωνίας, η αμερικανική εφαρμογή TikTok θα ελέγχεται από μια νέα κοινοπραξία, το 50% της οποίας θα ανήκει σε μια κοινοπραξία επενδυτών που αποτελείται από την τεχνολογική εταιρεία Oracle, την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake και την επενδυτική εταιρεία MGX, η οποία υποστηρίζεται από τα ΗΑΕ. Λίγο πάνω από το 30% της κοινοπραξίας θα κατέχεται από «θυγατρικές ορισμένων υφιστάμενων επενδυτών στην ByteDance» και το 19,9% θα διατηρηθεί από την ByteDance

Ο Chew ανέφερε στο υπόμνημά του ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, αλλά τα μέρη πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή της στις 22 Ιανουαρίου του 2026. ByteDance και TikTok συμφώνησαν και οι δύο με τους όρους της συμφωνίας, είπε.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα για τη μεταβίβαση του ελέγχου των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ σε μια ομάδα επενδυτών, κυρίως Αμερικανών. Ο πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δήλωνε ότι η συμφωνία συνιστά περιορισμένη εκποίηση και καθυστερούσε την εφαρμογή του νόμου περί απαγόρευσης ή πώλησης για 120 ημέρες, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ο νόμος, ο οποίος τεχνικά τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο, απαγορεύει το TikTok, εκτός εάν η ByteDance εκποιήσει περίπου το 80% των περιουσιακών της στοιχείων στις ΗΠΑ σε μη Κινέζους επενδυτές.

Η νέα οντότητα θα επανεκπαιδεύσει τον αλγόριθμο του TikTok στα δεδομένα χρηστών των ΗΠΑ και η Oracle θα επιβλέπει την αποθήκευση των δεδομένων των Αμερικανών, όπως είχαν δηλώσει προηγουμένως αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου. Η αμερικανική κοινοπραξία θα είναι επίσης υπεύθυνη για τον έλεγχο περιεχομένου για τους χρήστες των ΗΠΑ.Η παγκόσμια οντότητα TikTok ωστόσο που ελέγχεται από την ByteDance θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ στη νέα αμερικανική πλατφόρμα.

Η συμφωνία αναμένεται να χρειαστεί την έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης πριν ολοκληρωθεί. Ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναινεί στη συμφωνία το Πεκίνο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την έγκρισή του. Η συμφωνία αναμένεται επίσης να απαιτήσει κανονιστικές εγκρίσεις και από τις δύο χώρες.

Διαβάστε επίσης