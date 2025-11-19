TikTok: Παρουσίαση ενός νέου τρόπου για χαλάρωση, ανασύνταξη και ανασυγκρότηση δυνάμεων

Το TikTok παρουσίασε τη νέα λειτουργία «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία» με περισσότερες λειτουργίες που βοηθούν τους χρήστες να χαλαρώνουν και να υιοθετούν ψηφιακές συνήθειες με μεγαλύτερη επίγνωση

Newsbomb

TikTok: Παρουσίαση ενός νέου τρόπου για χαλάρωση, ανασύνταξη και ανασυγκρότηση δυνάμεων
UNSPLASH.
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το TikTok για να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα, να εμπνευστούν και να παρακολουθήσουν όσα μοιράζονται οι αγαπημένοι τους δημιουργοί καθώς χαλαρώνουν και ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους.

Από κοινότητες που συνεχώς αναπτύσσονται, όπως το #JournalTok, το οποίο διπλασιάστηκε τον τελευταίο χρόνο, έως το #NatureTok, με το TikTok να προσφέρει στιγμές χαράς και χαλάρωσης.

Σήμερα, η πλατφόρμα παρουσίασε τη νέα λειτουργία «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία» με περισσότερες λειτουργίες που βοηθούν τους χρήστες να χαλαρώνουν και να υιοθετούν ψηφιακές συνήθειες με μεγαλύτερη επίγνωση.

Οι σημερινές ενημερώσεις βασίζονται στη σταθερή μας δέσμευση για την ασφάλεια και την ευημερία της κοινότητας του TikTok, ιδιαίτερα των εφήβων. Οι εφηβικοί λογαριασμοί διαθέτουν πάνω από 50 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφάλειας, ιδιωτικότητας και προστασίας, οι οποίες ενεργοποιούνται αυτόματα, επιτρέποντάς τους να εκφράζουν με ασφάλεια τη δημιουργικότητά τους, να συνδέονται με φίλους και να εξερευνούν νέες γνώσεις μέσα από την πλατφόρμα μας.

Φέτος παρουσιάζεται η λειτουργία για διαλογισμό που ενεργοποιήθηκε από προεπιλογή για όλους τους εφήβους στις 10 το βράδυ, βοηθώντας τους να χαλαρώνουν πριν τον ύπνο.

Στη συνέχεια, διατέθηκε σε όλους τους χρήστες και δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι επέλεξαν να κάνουν διαλογισμό μέσω του TikTok. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν οι αποστολές για ευεξία ώστε να ενισχυθούν οι θετικές ψηφιακές συνήθειες, ενώ επεκτάθηκε το Ταμείο Εκπαίδευσης Ψυχικής Υγείας σε 22 χώρες, με στόχο την προώθηση της αξιόπιστης ενημέρωσης για την ψυχική υγεία από έγκυρες πηγές στο TikTok.

Αναγνωρίζοντας ότι κάθε έφηβος και κάθε οικογένεια έχει διαφορετικές ανάγκες, προστέθηκαν κι άλλες λειτουργίες στη «Σύνδεση Οικογένειας», ώστε οι γονείς να έχουν περισσότερες επιλογές για να προσαρμόζουν τον λογαριασμό του εφήβου τους.

Παρουσιάστηκε το «Time Away»,το οποίο επιτρέπει στους γονείς να διακόπτουν προσωρινά την πρόσβαση στο TikTok όταν κρίνεται ότι χρειάζεται διάλειμμα, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η διαφάνεια σε πολλές από τις ρυθμίσεις των εφηβικών λογαριασμών.

Μια νέα λειτουργία «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία», μόνο στο TikTok

Η λειτουργία «Χρόνος και Ευεξία» διευκολύνει περισσότερο από ποτέ την κοινότητα του TikTok να ηρεμεί. Αυτό βασίζεται σε έρευνα που δείχνει ότι οι χρήστες είναι πιθανότερο να ενδιαφέρονται για διαλογισμό και ενσυνειδητότητα* από τους μη χρήστες. Η λειτουργία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη σελίδα διαχείρισης χρόνου οθόνης και περιλαμβάνει νέες λειτουργίες, όπως:

  • Ένα ημερολόγιο επιβεβαιώσεων, που επιτρέπει στους χρήστες θέτουν την πρόθεσή τους για την ημέρα, με περισσότερες από 120 διαφορετικές κάρτες επιβεβαίωσης που μπορούν να αποθηκευτούν ή να κοινοποιηθούν.
  • Μία γεννήτρια χαλαρωτικών ήχων, με ήχους βροχής, κυμάτων και white noise. Παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι οι χρήστες του TikTok έχουν 14% περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιούν μουσική για ύπνο ή χαλάρωση σε σύγκριση με αυτούς που δε χρησιμοποιούν την πλατφόρμα*.
  • Ασκήσεις αναπνοής, με διαφορετικούς τύπους ενσυνείδητης αναπνοής.

Ο νέος χώρος περιλαμβάνει επίσης βίντεο από δημιουργούς που προσφέρουν πρακτικές οδηγίες για εργαλεία όπως τα χρονικά όρια οθόνης, η προσαρμογή της ροής «Για εσάς» και η χρήση της λειτουργίας «Σύνδεση Οικογένειας».

Νέες αποστολές ευεξίας

Καθώς λανσάρεται η νέα λειτουργία «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία», παρουσιάζονται παράλληλα τέσσερις νέες αποστολές ευεξίας. Πρόκειται για σύντομες και ευχάριστες δραστηριότητες, σχεδιασμένες να βοηθούν την κοινότητα, ιδιαίτερα τους εφήβους, να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με μεγαλύτερη επίγνωση και αυτοπεποίθηση.

Ο σχεδιασμός τους βασίζεται σε ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, που δείχνει ότι οι αυστηρά περιοριστικές προσεγγίσεις στη δημιουργία συνηθειών μπορεί να λειτουργούν τιμωρητικά και αντιπαραγωγικά.

Παράλληλα, αξιοποιεί κλινικά τεκμηριωμένες κατευθύνσεις ειδικών, όπως εκείνων του Digital Wellness Lab.

Για να ολοκληρώσουν τη νέα Αποστολή Ωρών Ύπνου, οι χρήστες χρειάζεται να παραμένουν εκτός TikTok κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορούν επίσης να κάνουν διαλογισμό μέσα στο χρονικό διάστημα των Ωρών Ύπνου για να συλλέξουν την κονκάρδα τους.

Η αποστολή διαρκεί 8 εβδομάδες και επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύσσουν το δικό τους «δέντρο ευεξίας», καθώς ολοκληρώνουν με επιτυχία κάθε εβδομάδα. Η ιδέα αυτή προέκυψε από τις προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου κορυφής στο Λονδίνο.

  • Για να κερδίσουν την καθημερινή κονκάρδα χρόνου οθόνης, οι χρήστες πρέπει να ορίσουν ένα ημερήσιο όριο χρόνου οθόνης και στη συνέχεια να τηρούν τον στόχο που έχουν θέσει.
  • Η νέα εβδομαδιαία αποστολή για τον χρόνο χρήσης της οθόνης προτρέπει τους χρήστες να ελέγχουν την εβδομαδιαία αναφορά χρήσης βοηθώντας τους να αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση του χρόνου που περνούν στο TikTok.
  • Παράλληλα, παρουσιάστηκε η Αποστολή Πρεσβευτών Ευεξίας, η οποία επιβραβεύει τους χρήστες που προσκαλούν άλλους να εξερευνήσουν τις Αποστολές Ευεξίας.

Ήδη παρατηρούνται ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις πρώτες δοκιμές: Περισσότεροι χρήστες επιστρέφουν στη νέα λειτουργία «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία» σε σύγκριση με το προηγούμενο μενού ρυθμίσεων χρόνου οθόνης, ενώ το ημερολόγιο επιβεβαιώσεων αναδεικνύεται μέχρι στιγμής στη δημοφιλέστερη νέα λειτουργία.

«Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, η ευεξία αποτελεί προτεραιότητα. Χαίρομαι που βλέπω το έργο μου να εφαρμόζεται και να προσφέρεται σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η ιδέα αυτή, η οποία γεννήθηκε χάρη στο Συμβούλιο Νεολαίας TikTok, δείχνει πόσο μεγάλη επίδραση μπορούν να έχουν οι νέοι όταν τους δίνεται ο κατάλληλος χώρος. Περιμένω να δω την αλλαγή που θα φέρει ο «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία» και ελπίζω να βοηθήσει εφήβους και ενήλικες να διατηρούν ισορροπημένη ψηφιακή ζωή», είπε ο Tomáš Čermák, 19 ετών, μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας TikTok.

Βοηθώντας τους χρήστες να ανακαλύψουν τον Χώρο Χρόνου και Ευεξίας

Ο «Χώρος και Χρόνος για Ευεξία» είναι διαθέσιμος μέσω της σελίδας Ρυθμίσεων Λογαριασμού. Για να υπάρξει εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρη την εφαρμογή, θα προστεθούν σύνδεσμοι όταν οι χρήστες φτάνουν στο ημερήσιο όριο χρόνου οθόνης ή όταν είναι ενεργές οι Ώρες Ύπνου.

Ακόμη, ενσωματώθηκε προτροπή στα βίντεο «Κάνε ένα Διάλειμμα», για την περαιτέρω προώθηση της νέας λειτουργίας.

«Γνωρίζουμε ότι ο τρόπος χρήσης της τεχνολογίας επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Ο «Χώρος και Χρόνος για Ευεξία» του TikTok αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ψηφιακών περιβαλλόντων που σχεδιάζονται με φροντίδα, ισορροπία και επίγνωση. Όταν οι πλατφόρμες εμπερικλείουν την επιστήμη και την κοινωνική ευθύνη στον σχεδιασμό τους, βοηθούν τους ανθρώπους να καλλιεργούν μια πιο υγιή σχέση με την τεχνολογία, καθώς και με τον ίδιο τους τον εαυτό», ανέφερε η Dr. Eva Trujillo, Executive Director του Comenzar de Nuevo

«Είναι πολύ θετικό να βλέπουμε το TikTok να αξιοποιεί άμεσα τις προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας και να αναπτύσσει εργαλεία ευημερίας που βοηθούν τους χρήστες να διαχειρίζονται τον χρόνο οθόνης και να θέτουν την προσωπική τους ευημερία στο επίκεντρο της εμπειρίας τους», σημείωσε η Dr. Vicki Harrison, μέλος του TikTok Content Advisory Counsel και Program Director στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας Νέων του Ψυχιατρικού Πανεπιστημίου του Στάνφορντ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Συνεχίζονται τα προβλήματα, ενόψει του αγώνα της «OPAP Arena» για τη Super League

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο φρουρός του φυλακίου του Αστυνομικού Τμήματος - Τι υποστήριξε

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο νέος δικαστικός χάρτης αλλάζει την εικόνα της Δικαιοσύνης – Θεαματική μείωση στους χρόνους έκδοσης αποφάσεων

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Συγκινητική διάσωση ενυδρίδας: Οικολόγοι την επανένωσαν με τη μητέρα της χάρη σε τεχνική ήχου - Βίντεο

16:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Χαμός με Τζόλη - Τρέλα σε Premier League και Bundesliga για την απόκτησή του

16:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένας βράχος στον Άρη που δεν «ανήκει εκεί» - Μπερδεμένοι οι επιστήμονες της NASA

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ένοπλοι εισβάλουν σε εκκλησία στη Νιγηρία - Απήγαγαν τον πάστορα - Βίντεο

16:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Κόβει» το… γήπεδο σε όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στο γήπεδο

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη χωρίς ταξίμετρο - Η καταγγελία δημοσιογράφου

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις κατά Καραναστάση: Ήταν εξαφανισμένος βουλευτής, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετεί τον εαυτό του υπεράνω όλων

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ολοκληρώνονται οι επιστροφές διεθνών - Ατομικό ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία ο Καμαρά

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Βρετανία: Δύο Κινέζες «κυνηγοί κεφαλών« απειλούν τη Βουλή - Πρωτοφανής προειδοποίηση της ΜΙ5

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σιγκαπούρη: Προβολή της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυση των διμερών σχέσεων

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις φυλακές Τρικάλων: Κουκουλοφόροι μαχαίρωσαν κρατούμενους σε κελί

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο σε θέσεις της Χεζμπολάχ - Χτυπήθηκαν δύο χωριά εκδόθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για άλλα δύο

16:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Χειροπέδες στον 16χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης

16:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Το κανάλι που θα μεταδίδει τα Grand Prix την επόμενη τριετία

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup: «Φαβορί» για την προεδρία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Ποιοι είναι οι... ανταγωνιστές του

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης:«Η Ελλάδα δεν ήταν Λουξεμβούργο το 2019» - Ήμασταν στα τάρταρα και έχουμε αύξηση εισοδήματος - Τι είπε για ενέργεια και ενοίκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη χωρίς ταξίμετρο - Η καταγγελία δημοσιογράφου

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Το Λονδίνο απηύθυνε προειδοποίηση στον Πούτιν

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Διαμαντή Καραναστάση: Ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

16:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Χειροπέδες στον 16χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βασικός μισθός μπορεί να ανέβει στα 1.200, 1.300 ή 1.400 ευρώ; Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup: «Φαβορί» για την προεδρία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Ποιοι είναι οι... ανταγωνιστές του

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 29χρονο που γρονθοκοπούσε ανελέητα το θύμα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ