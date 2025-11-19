TikTok: Παρουσίαση ενός νέου τρόπου για χαλάρωση, ανασύνταξη και ανασυγκρότηση δυνάμεων

Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το TikTok για να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα, να εμπνευστούν και να παρακολουθήσουν όσα μοιράζονται οι αγαπημένοι τους δημιουργοί καθώς χαλαρώνουν και ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους.

Από κοινότητες που συνεχώς αναπτύσσονται, όπως το #JournalTok, το οποίο διπλασιάστηκε τον τελευταίο χρόνο, έως το #NatureTok, με το TikTok να προσφέρει στιγμές χαράς και χαλάρωσης.

Σήμερα, η πλατφόρμα παρουσίασε τη νέα λειτουργία «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία» με περισσότερες λειτουργίες που βοηθούν τους χρήστες να χαλαρώνουν και να υιοθετούν ψηφιακές συνήθειες με μεγαλύτερη επίγνωση.

Οι σημερινές ενημερώσεις βασίζονται στη σταθερή μας δέσμευση για την ασφάλεια και την ευημερία της κοινότητας του TikTok, ιδιαίτερα των εφήβων. Οι εφηβικοί λογαριασμοί διαθέτουν πάνω από 50 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφάλειας, ιδιωτικότητας και προστασίας, οι οποίες ενεργοποιούνται αυτόματα, επιτρέποντάς τους να εκφράζουν με ασφάλεια τη δημιουργικότητά τους, να συνδέονται με φίλους και να εξερευνούν νέες γνώσεις μέσα από την πλατφόρμα μας.

Φέτος παρουσιάζεται η λειτουργία για διαλογισμό που ενεργοποιήθηκε από προεπιλογή για όλους τους εφήβους στις 10 το βράδυ, βοηθώντας τους να χαλαρώνουν πριν τον ύπνο.

Στη συνέχεια, διατέθηκε σε όλους τους χρήστες και δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι επέλεξαν να κάνουν διαλογισμό μέσω του TikTok. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν οι αποστολές για ευεξία ώστε να ενισχυθούν οι θετικές ψηφιακές συνήθειες, ενώ επεκτάθηκε το Ταμείο Εκπαίδευσης Ψυχικής Υγείας σε 22 χώρες, με στόχο την προώθηση της αξιόπιστης ενημέρωσης για την ψυχική υγεία από έγκυρες πηγές στο TikTok.

Αναγνωρίζοντας ότι κάθε έφηβος και κάθε οικογένεια έχει διαφορετικές ανάγκες, προστέθηκαν κι άλλες λειτουργίες στη «Σύνδεση Οικογένειας», ώστε οι γονείς να έχουν περισσότερες επιλογές για να προσαρμόζουν τον λογαριασμό του εφήβου τους.

Παρουσιάστηκε το «Time Away»,το οποίο επιτρέπει στους γονείς να διακόπτουν προσωρινά την πρόσβαση στο TikTok όταν κρίνεται ότι χρειάζεται διάλειμμα, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η διαφάνεια σε πολλές από τις ρυθμίσεις των εφηβικών λογαριασμών.

Μια νέα λειτουργία «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία», μόνο στο TikTok

Η λειτουργία «Χρόνος και Ευεξία» διευκολύνει περισσότερο από ποτέ την κοινότητα του TikTok να ηρεμεί. Αυτό βασίζεται σε έρευνα που δείχνει ότι οι χρήστες είναι πιθανότερο να ενδιαφέρονται για διαλογισμό και ενσυνειδητότητα* από τους μη χρήστες. Η λειτουργία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη σελίδα διαχείρισης χρόνου οθόνης και περιλαμβάνει νέες λειτουργίες, όπως:

Ένα ημερολόγιο επιβεβαιώσεων , που επιτρέπει στους χρήστες θέτουν την πρόθεσή τους για την ημέρα, με περισσότερες από 120 διαφορετικές κάρτες επιβεβαίωσης που μπορούν να αποθηκευτούν ή να κοινοποιηθούν.

Μία γεννήτρια χαλαρωτικών ήχων , με ήχους βροχής, κυμάτων και white noise. Παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι οι χρήστες του TikTok έχουν 14% περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιούν μουσική για ύπνο ή χαλάρωση σε σύγκριση με αυτούς που δε χρησιμοποιούν την πλατφόρμα*.

Ασκήσεις αναπνοής, με διαφορετικούς τύπους ενσυνείδητης αναπνοής.

Ο νέος χώρος περιλαμβάνει επίσης βίντεο από δημιουργούς που προσφέρουν πρακτικές οδηγίες για εργαλεία όπως τα χρονικά όρια οθόνης, η προσαρμογή της ροής «Για εσάς» και η χρήση της λειτουργίας «Σύνδεση Οικογένειας».

Νέες αποστολές ευεξίας

Καθώς λανσάρεται η νέα λειτουργία «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία», παρουσιάζονται παράλληλα τέσσερις νέες αποστολές ευεξίας. Πρόκειται για σύντομες και ευχάριστες δραστηριότητες, σχεδιασμένες να βοηθούν την κοινότητα, ιδιαίτερα τους εφήβους, να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με μεγαλύτερη επίγνωση και αυτοπεποίθηση.

Ο σχεδιασμός τους βασίζεται σε ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, που δείχνει ότι οι αυστηρά περιοριστικές προσεγγίσεις στη δημιουργία συνηθειών μπορεί να λειτουργούν τιμωρητικά και αντιπαραγωγικά.

Παράλληλα, αξιοποιεί κλινικά τεκμηριωμένες κατευθύνσεις ειδικών, όπως εκείνων του Digital Wellness Lab.

Για να ολοκληρώσουν τη νέα Αποστολή Ωρών Ύπνου, οι χρήστες χρειάζεται να παραμένουν εκτός TikTok κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορούν επίσης να κάνουν διαλογισμό μέσα στο χρονικό διάστημα των Ωρών Ύπνου για να συλλέξουν την κονκάρδα τους.

Η αποστολή διαρκεί 8 εβδομάδες και επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύσσουν το δικό τους «δέντρο ευεξίας», καθώς ολοκληρώνουν με επιτυχία κάθε εβδομάδα. Η ιδέα αυτή προέκυψε από τις προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου κορυφής στο Λονδίνο.

Για να κερδίσουν την καθημερινή κονκάρδα χρόνου οθόνης , οι χρήστες πρέπει να ορίσουν ένα ημερήσιο όριο χρόνου οθόνης και στη συνέχεια να τηρούν τον στόχο που έχουν θέσει.

Η νέα εβδομαδιαία αποστολή για τον χρόνο χρήσης της οθόνης προτρέπει τους χρήστες να ελέγχουν την εβδομαδιαία αναφορά χρήσης βοηθώντας τους να αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση του χρόνου που περνούν στο TikTok.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η Αποστολή Πρεσβευτών Ευεξίας, η οποία επιβραβεύει τους χρήστες που προσκαλούν άλλους να εξερευνήσουν τις Αποστολές Ευεξίας.

Ήδη παρατηρούνται ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις πρώτες δοκιμές: Περισσότεροι χρήστες επιστρέφουν στη νέα λειτουργία «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία» σε σύγκριση με το προηγούμενο μενού ρυθμίσεων χρόνου οθόνης, ενώ το ημερολόγιο επιβεβαιώσεων αναδεικνύεται μέχρι στιγμής στη δημοφιλέστερη νέα λειτουργία.

«Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, η ευεξία αποτελεί προτεραιότητα. Χαίρομαι που βλέπω το έργο μου να εφαρμόζεται και να προσφέρεται σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η ιδέα αυτή, η οποία γεννήθηκε χάρη στο Συμβούλιο Νεολαίας TikTok, δείχνει πόσο μεγάλη επίδραση μπορούν να έχουν οι νέοι όταν τους δίνεται ο κατάλληλος χώρος. Περιμένω να δω την αλλαγή που θα φέρει ο «Χρόνος και Χώρος για Ευεξία» και ελπίζω να βοηθήσει εφήβους και ενήλικες να διατηρούν ισορροπημένη ψηφιακή ζωή», είπε ο Tomáš Čermák, 19 ετών, μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας TikTok.

Βοηθώντας τους χρήστες να ανακαλύψουν τον Χώρο Χρόνου και Ευεξίας

Ο «Χώρος και Χρόνος για Ευεξία» είναι διαθέσιμος μέσω της σελίδας Ρυθμίσεων Λογαριασμού. Για να υπάρξει εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρη την εφαρμογή, θα προστεθούν σύνδεσμοι όταν οι χρήστες φτάνουν στο ημερήσιο όριο χρόνου οθόνης ή όταν είναι ενεργές οι Ώρες Ύπνου.

Ακόμη, ενσωματώθηκε προτροπή στα βίντεο «Κάνε ένα Διάλειμμα», για την περαιτέρω προώθηση της νέας λειτουργίας.

«Γνωρίζουμε ότι ο τρόπος χρήσης της τεχνολογίας επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Ο «Χώρος και Χρόνος για Ευεξία» του TikTok αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ψηφιακών περιβαλλόντων που σχεδιάζονται με φροντίδα, ισορροπία και επίγνωση. Όταν οι πλατφόρμες εμπερικλείουν την επιστήμη και την κοινωνική ευθύνη στον σχεδιασμό τους, βοηθούν τους ανθρώπους να καλλιεργούν μια πιο υγιή σχέση με την τεχνολογία, καθώς και με τον ίδιο τους τον εαυτό», ανέφερε η Dr. Eva Trujillo, Executive Director του Comenzar de Nuevo

«Είναι πολύ θετικό να βλέπουμε το TikTok να αξιοποιεί άμεσα τις προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας και να αναπτύσσει εργαλεία ευημερίας που βοηθούν τους χρήστες να διαχειρίζονται τον χρόνο οθόνης και να θέτουν την προσωπική τους ευημερία στο επίκεντρο της εμπειρίας τους», σημείωσε η Dr. Vicki Harrison, μέλος του TikTok Content Advisory Counsel και Program Director στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας Νέων του Ψυχιατρικού Πανεπιστημίου του Στάνφορντ.