Ed Sheeran: Πώς έγινε υπέρμαχος της υγιεινής ζωής - Η μάχη με τα κιλά και η «πηγή» έμπνευσής του

Η αποκάλυψη του τραγουδιστή για την απώλεια κιλών

Ed Sheeran: Πώς έγινε υπέρμαχος της υγιεινής ζωής - Η μάχη με τα κιλά και η «πηγή» έμπνευσής του

Ο Ed Sheeran

AP
Η ολική σωματική μεταμόρφωση του Ed Sheeran ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Ύστερα από χρόνια που πάλευε με τα κιλά του, ο τραγουδιστής προσέλαβε έναν γυμναστή και άρχισε να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στις διατροφικές συνήθειες.

«Θα έλεγα ότι από τα 20 έως τα 30 ζούσα μια αρκετά ανθυγιεινή ζωή και, παρόλο που επαγγελματικά πήγαινα καλά, αυτό δεν αντικατοπτριζόταν θετικά στην προσωπική μου ζωή», είπε στο Men’s Health, κοσμώντας το εξώφυλλο τον Δεκέμβριο του 2025. «Πιστεύω πραγματικά ότι η ευεξία είναι άμεσος καθρέφτης της ψυχικής υγείας και του πώς νιώθεις».

Το να μπει στο γυμναστήριο και να επανεξετάσει τις διατροφικές του συνήθειες, συνέπεσε με μία μεγάλη αλλαγή ζωής: την πατρότητα. Ο Sheeran και η σύζυγός του, Cherry Seaborn, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, την κόρη τους, Lyra, τον Αύγουστο του 2020. Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2022, γεννήθηκε η μικρή της αδελφή, Jupiter.

«Θυμάμαι ότι η Lyra ήταν δύο εβδομάδων και είχα τον κολλητό μου στο σπίτι και ήπιαμε ένα μπουκάλι κρασί. Πήγα για ύπνο και μετά από 20 λεπτά που είχα αποκοιμηθεί, η Lyra ξύπνησε. Ξύπνησα κι εγώ και σκέφτηκα: “Γαμώτο, μάλλον δεν πρέπει να πίνω αν θα νιώθω τόσο χάλια”», θυμήθηκε μιλώντας στο περιοδικό.

Η σύζυγος και τα παιδιά του τον ενέπνευσαν

Η οικογένεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να δώσει προτεραιότητα στην υγεία του. Όπως είπε στο Men’s Health, ήθελε να «είναι ένας υπεύθυνος μπαμπάς» και να «νιώθει και να δείχνει καλά».

Ο τραγουδιστής του «Shape of You» εμπνεύστηκε επίσης από τον δραστήριο τρόπο ζωής της Seaborn.

«Η γυναίκα μου είναι πολύ αθλητικός άνθρωπος. Στα είκοσί μου απλώς κάπνιζα και έπινα. Εκείνη πάντα έβγαινε για τρέξιμο και εγώ ένιωθα άσχημα», πρόσθεσε. «Όταν χτύπησε ο COVID, η Cherry έμεινε έγκυος και αρχίσαμε να τρέχουμε μαζί».

Ξεκίνησε το 2020 με προσωπικό γυμναστή

Ο Sheeran άρχισε το fitness ταξίδι του το 2020 με τη βοήθεια του γυμναστή Ali Thomas. Οι δυο τους δούλεψαν μέσω Zoom εν μέσω πανδημίας και ο τραγουδιστής πιστώνει στον Thomas το ότι τον βοήθησε να αγαπήσει πραγματικά τη γυμναστική, εστιάζοντας στα βασικά — από τη σωστή στάση σώματος μέχρι τις προπονήσεις που του ταίριαζαν καλύτερα.

Στις αρχές του 2025, πήρε μαζί του στην περιοδεία τον γυμναστή Matt Kendrick, ώστε να παραμένει συνεπής στις προπονήσεις του κατά τη διάρκεια της Mathematics Tour.

Από τότε που ακολούθησε σταθερό πρόγραμμα άσκησης, ο Sheeran έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, όπως αποκάλυψε στο Men’s Health.

Οι προπονήσεις του

Οι προπονήσεις του ποικίλλουν καθημερινά και περιλαμβάνουν τρέξιμο, Pilates, κολύμπι, γιόγκα και βάρη.

«Η ποικιλία είναι το αλατοπίπερο της ζωής», είπε στο Men’s Health, παραδεχόμενος ότι αρχικά έπρεπε να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις του για τα βάρη.

«Ήμουν πάντα κατά των βαρών, γιατί δεν ήθελα να γίνω σαν gym bro, τύπου Άρνολντ», είπε, αναφερόμενος στον Arnold Schwarzenegger. «Μετά κατάλαβα ότι τα βάρη στην πραγματικότητα σε “στεγνώνουν”. Ο μύθος του γυμναστηρίου είναι ότι φουσκώνεις υπερβολικά».

Πιο συνειδητός στη διατροφή του

Μιλώντας στο Rolling Stone τον Μάρτιο του 2023, ο Sheeran αναφέρθηκε στη δύσκολη σχέση του με το φαγητό.

«Είμαι πραγματικά άνθρωπος των υπερβολών. Υπερβάλλω σε όλα. Αλλά τώρα υπερβάλλω με τη γυμναστική και με το να είμαι μπαμπάς», είπε.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο ταξίδι απώλειας βάρους του ήταν ότι η άσκηση μείωσε φυσικά την επιθυμία του για πρόχειρο φαγητό και αλκοόλ.

«Η διατροφή μου άλλαξε εξαιτίας της άσκησης. Όλα πήγαιναν χέρι-χέρι», είπε στο Men’s Health. «Κάπνιζα λιγότερο. Έπινα λιγότερο. Ο τρόπος ζωής σου αλλάζει λόγω του γυμναστηρίου», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Και κατέληξε: «Το παν είναι το μέτρο. Δεν έχω κόψει τίποτα από τη ζωή μου. Ακόμα πίνω. Λατρεύω το κόκκινο κρασί, λατρεύω ένα καλό γεύμα — απλώς όχι κάθε μέρα».

