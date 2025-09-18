Ed Sheeran: Αρνήθηκε να δώσει την πρώτη συναυλία στο...διάστημα

Ο τραγουδιστής Ed Sheeran εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Ed Sheeran's Play: Live from New York» στο Domino Square στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι κάποτε του προσφέρθηκε η ευκαιρία να δώσει την «πρώτη συναυλία στο διάστημα».

Ο Άγγλος τραγουδιστής, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα το τελευταίο του άλμπουμ «Play», απάντησε σε ερώτηση του Scott Mills στην πρωινή του εκπομπή στο BBC Radio 2, ο οποίος του είπε ότι η Mariah Carey είχε δηλώσει πρόσφατα ότι δεν θα ήθελε να ταξιδέψει στο διάστημα.

Ο Ed Sheeran συμφώνησε με την ποπ τραγουδίστρια, λέγοντας: «Μου έγινε πρόταση να πάω στο διάστημα πριν από λίγο καιρό, το ξέρετε; Και με τρομάζει, θέλω να πάω στο διάστημα όταν θα είναι σαν να πετάς στη Γαλλία και 40.000 άνθρωποι το έχουν κάνει, και μπορείς απλώς να το κλείσεις online».

«Δεν θέλω να γίνω πειραματόζωο για αυτό, γιατί εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο» τόνισε ο 34χρονος τραγουδιστής.

«Υπάρχουν μέρη σε αυτόν τον πλανήτη που δεν έχω πάει. Για παράδειγμα, δεν έχω πάει ποτέ στη Γροιλανδία και θα ήθελα πολύ να πάω. Υπάρχουν μέρη σε αυτόν τον πλανήτη, στα οποία θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να πάω παρά στο διάστημα» συμπλήρωσε.

«Έγινε αναφορά σε μια συναυλία εκεί, μια πρώτη συναυλία στο διάστημα, είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι έλαβαν αυτό το email, αλλά, ναι, με τρομοκρατεί. Δεν θα το κάνω, έχω παιδιά, δεν πρόκειται να το ρισκάρω αυτό για ένα Ρεκόρ Γκίνες. Δεν πρόκειται να ρισκάρω τα παιδιά μου να μην έχουν πατέρα» κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής.

