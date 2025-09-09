Λος Άντζελες: Βρέθηκε πτώμα στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου - Το όχημα ανήκει στον τραγουδιστή D4vd

Μια φρικτή ανακάλυψη έκαναν αστυνομικοί του τμήματος του Λος Άντζελες, καθώς βρήκαν ένα πτώμα μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός κατασχεμένου αυτοκινήτου σε ένα πάρκινγκ στο Χόλιγουντ, ενώ σύμφωνα με το Eyewitness News, το όχημα είναι καταχωρημένο στο όνομα του 20χρονου τραγουδιστή D4vd.

Σύμφωνα με το LAPD, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση λίγο πριν τις 12:30 μ.μ. (τοπική ώρα) τη Δευτέρα, για μια αναφορά περί δυσάρεστης οσμής που προερχόταν από ένα παρκαρισμένο όχημα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο για μερικές ημέρες και ότι το πτώμα είχε τοποθετηθεί μέσα σε μια τσάντα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί το πτώμα.

Ο D4vd έχει προγραμματίσει να εμφανιστεί στη Μινεάπολις την Τρίτη, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Withered» που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα. Ο τραγουδιστής θα κάνει στάση στο Λος Άντζελες στις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Eyewitness News, το αυτοκίνητο είναι καταχωρημένο στο Hempstead του Τέξας στο όνομα του D4vd, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι David Anthony Burke. Ο 20χρονος μουσικός είναι γνωστός για τα τραγούδια «Here with Me» και «Romantic Homicide», ενώ κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ νωρίτερα φέτος.

