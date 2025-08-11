Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

Ένας άνδρας στη Βρετανία που ζούσε με το πτώμα της πρώην συντρόφου του για πάνω από δύο χρόνια καταδικάστηκε σε φυλάκιση για παρεμπόδιση της νόμιμης ταφής της σορού.

Ο 51χρονος Jamie Stevens κάλυψε το πτώμα της Anouska Sites με μια κουβέρτα στο σπίτι του στην οδό Upton, στο Torquay, μετά το θάνατό της.

Ο Stevens εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Έξετερ την Τρίτη 15 Ιουλίου, όπου ομολόγησε την ενοχή του για την παρεμπόδιση της νόμιμης ταφής ενός πτώματος και για μια σειρά πράξεων με σκοπό την παραβίαση της δικαιοσύνης.

Βρισκόταν υπό κράτηση και εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα (11/08), όπου ο δικαστής τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Η Anouska, που σήμερα θα ήταν 36 ετών, αναφέρθηκε ως αγνοούμενη στην αστυνομία τον Απρίλιο του 2023 και οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αρχικές έρευνες που επιβεβαίωσαν ότι η τελευταία γνωστή θεάση της ήταν στις 21 Μαΐου 2022.

Η έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς να μιλήσουν με τον Jamie Stevens, τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε δει την Anouska από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2022 – υπογράφοντας μάλιστα και κατάθεση για αυτό.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή δύο χρόνια μετά το θάνατό της

Οι έρευνες προχώρησαν με τους αστυνομικούς να επισκέπτονται το διαμέρισμα στην Upton Road, την τελευταία γνωστή διεύθυνση τόσο του Stevens όσο και της Anouska, αλλά δεν υπήρξε απάντηση σε αρκετές περιπτώσεις. Οι αστυνομικοί μίλησαν ξανά με τον Stevens, ο οποίος τους είπε ότι είχε πρόσφατα μετακομίσει από το ακίνητο.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα στις 27 Μαΐου 2025, όπου πραγματοποίησαν έρευνα και εντόπισαν το πτώμα μιας γυναίκας, το οποίο έκτοτε έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι της Anouska Sites.

Ο Stevens συνελήφθη μετά την ανακάλυψη και κατά την ανάκριση είπε στους αστυνομικούς ότι γύρω στον Ιανουάριο του 2023, η Anouska πήγε να μείνει μαζί του για τη νύχτα στο διαμέρισμα στην οδό Upton. Την επόμενη ημέρα βγήκε έξω και όταν επέστρεψε, την βρήκε νεκρή.

Κάλυψε το σώμα της με μια κουβέρτα και την άφησε εκεί.

Ο Stevens είπε στους αστυνομικούς ότι ήξερε τι έπρεπε να κάνει και ότι, κοιτάζοντας πίσω, δεν ξέρει γιατί δεν κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παραδέχτηκε ότι ήξερε ότι η εξήγησή του δεν «ακουγόταν σωστή».

Παραδέχτηκε επίσης ότι είχε κάνει ψευδή δήλωση στην αστυνομία σχετικά με το πότε είχαν έρθει σε επαφή για τελευταία φορά.

Οι αστυνομικοί κατηγόρησαν τον Stevens και τον έθεσαν υπό κράτηση. Σήμερα, εμφανίστηκε στο Εφετείο του Έξετερ και καταδικάστηκε για τα ακόλουθα αδικήματα:

Παρεμπόδιση της νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής ενός πτώματος μεταξύ 21 Μαΐου 2022 και 28 Μαΐου 2025 – 14 μήνες.

Διάπραξη πράξης ή σειράς πράξεων με πρόθεση να παρεμποδίσει τη δικαιοσύνη μεταξύ 10 Απριλίου 2025 και 28 Μαΐου 2025 – οκτώ μήνες, ταυτόχρονα.

Ο θάνατος της Anouska δεν θεωρείται ύποπτος και ο φάκελος θα υποβληθεί στον ιατροδικαστή σε εύθετο χρόνο.

Η ανώτερη αξιωματικός της έρευνας, επιθεωρητής Jeanne Hellyer, δήλωσε: «Χαιρετίζω την ποινή που επέβαλε σήμερα το δικαστήριο σε αυτή την πολύ θλιβερή και τραγική υπόθεση.

«Η Anouska στερήθηκε την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα σε νόμιμη ταφή μετά το θάνατό της από τον Stevens. Οι σκέψεις μου παραμένουν με την οικογένεια και τους φίλους της Anouska, οι οποίοι μπορούν τώρα να την αναπαύσουν».

*Με πληροφορίες από Daily Mail

