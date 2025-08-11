Βρετανία: Τρία παιδιά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο στο Κεντ

Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για δολοφονία μετά το θάνατο ενός άνδρα στο Κεντ, στη Βρετανία. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Leysdown-on-Sea, στο νησί Sheppey, λίγο μετά τις 7 μ.μ. την Κυριακή (10/08).

Η αστυνομία του Κεντ ανέφερε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή Warden Bay Road, όπου, σύμφωνα με αναφορές, ξέσπασε καβγάς μεταξύ μιας μικρής ομάδας ατόμων και «ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση και υπέστη σοβαρά τραύματα».

Ένας 40χρονος άνδρας ήταν νεκρός στο σημείο της επίθεσης, ενώ, λίγο αργότερα, συνελήφθησαν ένα 16χρονο κορίτσι και δύο αγόρια, ηλικίας 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο.

Παραμένουν υπό κράτηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

*Με πληροφορίες από Sky News

