Ο ιδιοκτήτης του «La Casita» κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny ζητώντας ένα εκατ. δολάρια

Ο Bad Bunny εμφανίζεται κατά τη διάρκεια συναυλίας, στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, στις 11 Ιουλίου 2025.

Αγωγή εναντίον του Bad Bunny κατέθεσε ένας 84χρονος άνδρας, του οποίου το σπίτι στο νοτιοανατολικό Πουέρτο Ρίκο χρησιμοποιήθηκε για ένα βίντεοκλιπ αλλά αποτέλεσε και έμπνευση για το σκηνικό «La Casita» στις συναυλίες του σούπερ σταρ, με αποτέλεσμα πολλοί τουρίστες να επισκέπτονται καθημερινά την κατοικία του, «στερώντας του την ιδιωτικότητά του».

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado ζητά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση για «υλικές ζημίες και ψυχική οδύνη». Η αγωγή ισχυρίζεται ότι «μεγάλος αριθμός ανθρώπων» επισκέπτεται καθημερινά το σπίτι του στην παραθαλάσσια πόλη Humacao για να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο.

«Το La Casita έχει αποτελέσει αντικείμενο δεκάδων ή εκατοντάδων αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πωλήσεων προϊόντων με θέμα την ιδιοκτησία του Román Carrasco Delgado, από τις οποίες ο ίδιος δεν αποκομίζει κανένα όφελος», αναφέρεται στην αγωγή. «Αντίθετα, ο Don Román είναι αντικείμενο κακόβουλων σχολίων και υπονοιών που δεν υπήρχαν πριν από τη δημοσίευση του προαναφερθέντος βίντεο».

«La Casita»: Από τον LeBron James μέχρι και την Penélope Cruz

Το σομόν χρώματος σπίτι με τα κίτρινα χαρακτηριστικά του παράθυρα εμφανίστηκε στην ταινία μικρού μήκους του Bad Bunny, που προωθούσε το άλμπουμ του «Debí Tirar Más Fotos» τον Ιανουάριο.

Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε επίσης ένα αντίγραφο του σπιτιού ως σκηνικό στις συναυλίες του, με το παρατσούκλι «La Casita», στο οποίο διασημότητες και μουσικοί, από τον LeBron James μέχρι και την Penélope Cruz, εμφανίστηκαν δίπλα στον σταρ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το «La Casita» υπήρξε η κύρια σκηνή για τις συναυλίες του Bad Bunny, όπου έχουν εμφανιστεί πολλοί καλλιτέχνες παγκόσμιας κλάσης», αναφέρεται στην αγωγή.

Η αγωγή κατηγορεί επίσης τον Bad Bunny και τρεις εταιρείες — τις Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC και A1 Productions, LLC — για παράνομο πλουτισμό.

Ένα σπίτι χτισμένο για την σύζυγό του

Ο 84χρονος Carrasco μιλώντας στο Associated Press δήλωσε ότι σκέφτηκε το σχέδιο του σπιτιού αφού η σύζυγός του είπε ότι ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα της, το Humacao. Έτσι έφτιαξε ένα σπίτι για να νιώθει ότι βρίσκεται εκεί. Ήταν η πρώτη φορά που έχτιζε ένα σπίτι και ο αδερφός του και ο πατέρας του, που είναι και οι δύο ξυλουργοί, τον βοήθησαν να υλοποιήσει την ιδέα του.

«Εγώ σκέφτηκα (σ.σ. την ιδέα)... και ο αδελφός μου την σχεδίασε», είπε.

Το σπίτι έχει τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και μια μεγάλη βεράντα που περιβάλλει όλο το εξωτερικό του.

«Ένα σπίτι χωρίς βεράντα δεν είναι εφικτό», είπε, προσθέτοντας ότι είναι το ιδανικό μέρος για να επισκέπτεσαι φίλους και να τους λες: «Πάρτε μια καρέκλα, καθίστε και ας μιλήσουμε εδώ».

«Δεν ξέρει να διαβάζει ούτε να γράφει»

Η αγωγή σημειώνει ότι ο Carrasco έδωσε πράγματι εξουσιοδότηση για να χρησιμοποιηθεί το σπίτι στο βίντεο, «αν και δεν είχε λεπτομερή γνώση της μορφής και του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν».

Σε αυτήν αναφέρεται επίσης ότι ο Carrasco δεν έλαβε ποτέ επίσημη ή ανεπίσημη πρόταση, ούτε λεπτομέρειες σχετικά με το βίντεο. Η αγωγή αναφέρει ότι ο Carrasco δεν ξέρει να διαβάζει ούτε να γράφει, αλλά είναι σε θέση να υπογράψει το όνομά του και κατηγόρησε τους υπεύθυνους ότι του ζήτησαν να υπογράψει μια λευκή οθόνη σε ένα κινητό τηλέφωνο, χωρίς να γνωρίζει κάτι περισσότερο.

«Οι υπεύθυνοι μετέφεραν με δόλιο τρόπο την προαναφερθείσα υπογραφή σε δύο διαφορετικά συμβόλαια. Αρχικά, τα συμβόλαια αυτά δεν παραδόθηκαν στον Don Román, ούτε του εξηγήθηκε ή του διαβάστηκε το περιεχόμενό τους. Ο ενάγων δεν μπόρεσε επίσης να τα διαβάσει, επειδή δεν έχει την ικανότητα να το κάνει», αναφέρει η αγωγή, υποστηρίζοντας ότι, ως αποτέλεσμα, τα συμβόλαια είναι άκυρα.

Να σημειωθεί ότι ο Carrasco έλαβε δύο επιταγές συνολικού ύψους 5.200 δολαρίων, ενώ το βίντεο με το σπίτι του, το οποίο σχεδίασε και έχτισε μαζί με τον αδελφό του τη δεκαετία του 1960, έλαβε 22 εκατομμύρια προβολές.

Η αγωγή αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο στο σπίτι του Carrasco, οι άνθρωποι άρχισαν να το φωτογραφίζουν και να το μετρούν.