Ο ιδιοκτήτης του «La Casita» κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny ζητώντας ένα εκατ. δολάρια

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado ζητά αποζημίωση για υλικές ζημίες και ψυχική οδύνη - Δεν ξέρει να διαβάζει και ισχυρίζεται ότι τον έβαλαν να υπογράψει σε μια λευκή κόλλα

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο ιδιοκτήτης του «La Casita» κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny ζητώντας ένα εκατ. δολάρια

Ο Bad Bunny εμφανίζεται κατά τη διάρκεια συναυλίας, στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, στις 11 Ιουλίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αγωγή εναντίον του Bad Bunny κατέθεσε ένας 84χρονος άνδρας, του οποίου το σπίτι στο νοτιοανατολικό Πουέρτο Ρίκο χρησιμοποιήθηκε για ένα βίντεοκλιπ αλλά αποτέλεσε και έμπνευση για το σκηνικό «La Casita» στις συναυλίες του σούπερ σταρ, με αποτέλεσμα πολλοί τουρίστες να επισκέπτονται καθημερινά την κατοικία του, «στερώντας του την ιδιωτικότητά του».

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado ζητά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση για «υλικές ζημίες και ψυχική οδύνη». Η αγωγή ισχυρίζεται ότι «μεγάλος αριθμός ανθρώπων» επισκέπτεται καθημερινά το σπίτι του στην παραθαλάσσια πόλη Humacao για να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο.

«Το La Casita έχει αποτελέσει αντικείμενο δεκάδων ή εκατοντάδων αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πωλήσεων προϊόντων με θέμα την ιδιοκτησία του Román Carrasco Delgado, από τις οποίες ο ίδιος δεν αποκομίζει κανένα όφελος», αναφέρεται στην αγωγή. «Αντίθετα, ο Don Román είναι αντικείμενο κακόβουλων σχολίων και υπονοιών που δεν υπήρχαν πριν από τη δημοσίευση του προαναφερθέντος βίντεο».

«La Casita»: Από τον LeBron James μέχρι και την Penélope Cruz

Το σομόν χρώματος σπίτι με τα κίτρινα χαρακτηριστικά του παράθυρα εμφανίστηκε στην ταινία μικρού μήκους του Bad Bunny, που προωθούσε το άλμπουμ του «Debí Tirar Más Fotos» τον Ιανουάριο.

Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε επίσης ένα αντίγραφο του σπιτιού ως σκηνικό στις συναυλίες του, με το παρατσούκλι «La Casita», στο οποίο διασημότητες και μουσικοί, από τον LeBron James μέχρι και την Penélope Cruz, εμφανίστηκαν δίπλα στον σταρ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το «La Casita» υπήρξε η κύρια σκηνή για τις συναυλίες του Bad Bunny, όπου έχουν εμφανιστεί πολλοί καλλιτέχνες παγκόσμιας κλάσης», αναφέρεται στην αγωγή.

Η αγωγή κατηγορεί επίσης τον Bad Bunny και τρεις εταιρείες — τις Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC και A1 Productions, LLC — για παράνομο πλουτισμό.

Ένα σπίτι χτισμένο για την σύζυγό του

Ο 84χρονος Carrasco μιλώντας στο Associated Press δήλωσε ότι σκέφτηκε το σχέδιο του σπιτιού αφού η σύζυγός του είπε ότι ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα της, το Humacao. Έτσι έφτιαξε ένα σπίτι για να νιώθει ότι βρίσκεται εκεί. Ήταν η πρώτη φορά που έχτιζε ένα σπίτι και ο αδερφός του και ο πατέρας του, που είναι και οι δύο ξυλουργοί, τον βοήθησαν να υλοποιήσει την ιδέα του.

«Εγώ σκέφτηκα (σ.σ. την ιδέα)... και ο αδελφός μου την σχεδίασε», είπε.

Το σπίτι έχει τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και μια μεγάλη βεράντα που περιβάλλει όλο το εξωτερικό του.

«Ένα σπίτι χωρίς βεράντα δεν είναι εφικτό», είπε, προσθέτοντας ότι είναι το ιδανικό μέρος για να επισκέπτεσαι φίλους και να τους λες: «Πάρτε μια καρέκλα, καθίστε και ας μιλήσουμε εδώ».

«Δεν ξέρει να διαβάζει ούτε να γράφει»

Η αγωγή σημειώνει ότι ο Carrasco έδωσε πράγματι εξουσιοδότηση για να χρησιμοποιηθεί το σπίτι στο βίντεο, «αν και δεν είχε λεπτομερή γνώση της μορφής και του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν».

Σε αυτήν αναφέρεται επίσης ότι ο Carrasco δεν έλαβε ποτέ επίσημη ή ανεπίσημη πρόταση, ούτε λεπτομέρειες σχετικά με το βίντεο. Η αγωγή αναφέρει ότι ο Carrasco δεν ξέρει να διαβάζει ούτε να γράφει, αλλά είναι σε θέση να υπογράψει το όνομά του και κατηγόρησε τους υπεύθυνους ότι του ζήτησαν να υπογράψει μια λευκή οθόνη σε ένα κινητό τηλέφωνο, χωρίς να γνωρίζει κάτι περισσότερο.

«Οι υπεύθυνοι μετέφεραν με δόλιο τρόπο την προαναφερθείσα υπογραφή σε δύο διαφορετικά συμβόλαια. Αρχικά, τα συμβόλαια αυτά δεν παραδόθηκαν στον Don Román, ούτε του εξηγήθηκε ή του διαβάστηκε το περιεχόμενό τους. Ο ενάγων δεν μπόρεσε επίσης να τα διαβάσει, επειδή δεν έχει την ικανότητα να το κάνει», αναφέρει η αγωγή, υποστηρίζοντας ότι, ως αποτέλεσμα, τα συμβόλαια είναι άκυρα.

Να σημειωθεί ότι ο Carrasco έλαβε δύο επιταγές συνολικού ύψους 5.200 δολαρίων, ενώ το βίντεο με το σπίτι του, το οποίο σχεδίασε και έχτισε μαζί με τον αδελφό του τη δεκαετία του 1960, έλαβε 22 εκατομμύρια προβολές.

Η αγωγή αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο στο σπίτι του Carrasco, οι άνθρωποι άρχισαν να το φωτογραφίζουν και να το μετρούν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ελλάδα οι Iron Maiden: Πότε ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινεί το βιντεοκλίπ του ράπερ DaBaby για την δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα στο μετρό του Σάρλοτ

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο της ΕΛΑΣ: Αστυνομικοί μοίραζαν κράνη σε οδηγούς στην Κεφαλονιά - Η ζωή δεν έχει αντίτιμο

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί εθελοντές που κατηγορούνταν για τη φωτιά στην Πάτρα

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΠΑΠ κάνει «απόβαση» στα Ιωάννινα με μοναδικές εμπειρίες

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή αεροναυτική άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου στην ανατολική Μεσόγειο έπειτα από 13 χρόνια

13:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είναι ο προφήτης από το Παγκράτι» - Γιατί η ΕΥΠ θεωρεί διαταραγμένο και όχι μέλος του ISIS τον 32χρονο που συνελήφθη στο Αιγάλεω

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΝΔ: Διεύρυνση χωρίς αλλοίωση, εκπροσωπεί από δεξιά έως κέντρο και γιατί όχι Κεντροαριστερά

13:42ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βραβευμένη γεύση που ξεχωρίζει: Το Φιστίκι του Goat it κατακτά ουρανίσκους και διακρίσεις

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Τι είπε για τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ και «κόπηκε» η εκπομπή του

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Είναι 84 ετών, ιδιοκτήτης του «La Casita» και κάνει αγωγή ενός εκατ. δολαρίων στον Bad Bunny με την κατηγορία ότι εξαπατήθηκε

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Ακυβέρνητο ιστιοφόρο μεταξύ Κύθνου και Σύρου λόγω απώλειας του πηδαλίου του

13:25ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

RE:KRETE Festival 2025 - Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Cano Cristales: Το «Ποτάμι των 5 Χρωμάτων» - Γιατί συμβαίνει το εντυπωσιακό «υγρό ουράνιο τόξο»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Φθινόπωρο οργής στη Γαλλία: Στους δρόμους 800.000 πολίτες στη μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων ετών

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι: Το αίτημά του δεν είναι αρμοδιότητά μας

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές η δίχρονη Ρακίν από τη φλεγόμενη Γάζα: «Παγιδευμένη» από την πείνα και την αρρώστια

13:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο 32χρονος τζιχαντιστής για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνες για τον εντοπισμό καταμαράν που «χάθηκε» στον Παγασητικό κόλπο

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε ως μάρτυρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Η λίστα με όλα τα ονόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι: Το αίτημά του δεν είναι αρμοδιότητά μας

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές η δίχρονη Ρακίν από τη φλεγόμενη Γάζα: «Παγιδευμένη» από την πείνα και την αρρώστια

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυβέρνητη» ήπειρος η Ευρώπη: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί τα θεμέλια του μπλοκ

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε ως μάρτυρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Η λίστα με όλα τα ονόματα

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός σήμερα - Κολυδάς: Κάτι από φθινόπωρο - Μέχρι πότε θα χρειαστούμε μπουφάν

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ελλάδα οι Iron Maiden: Πότε ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται εκδήλωση-«βόμβα» για την Κεντροαριστερά – Ποιοι, πότε και πώς ανοίγουν τον διάλογο της ενότητας

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Η ευλογιά απειλεί τώρα τη φέτα: Ακόμη και για ελλείψεις στην αγορά, μιλούν οι κτηνοτρόφοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ