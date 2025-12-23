Βρετανία: Το 2025 καταρρίπτει κάθε ρεκόρ ζέστης – Πρωτοφανής η άνοδος της θερμοκρασίας

Το 2025 αναμένεται να ανακηρυχθεί επίσημα ως η θερμότερη χρονιά στην ιστορία της Βρετανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (Met Office). Για πρώτη φορά από το 1884, όταν και ξεκίνησε η τήρηση των εθνικών αρχείων, η μέση ετήσια θερμοκρασία φαίνεται να ξεπερνά το ορόσημο των 10°C, φτάνοντας τους 10,05°C και καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2022.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς η επιβεβαίωση των στοιχείων θα σημαίνει ότι οι τέσσερις από τις πέντε τελευταίες χρονιές συγκαταλέγονται πλέον στις πέντε θερμότερες όλων των εποχών για τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό πως το σύνολο των δέκα πιο ζεστών ετών στη βρετανική ιστορία έχει καταγραφεί αποκλειστικά μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτάχυνση της κλιματικής κρίσης.

«Ζούμε μια ασυνήθιστη περίοδο για το κλίμα μας», υπογράμμισε ο Μάικ Κέντον, επιστήμονας του Met Office, κάνοντας λόγο για μεταβολές που δεν έχουν προηγούμενο από τον 19ο αιώνα. Στο ίδιο μήκος κύματος, η κλιματολόγος Φριντερίκε Ότο χαρακτήρισε τα συμπεράσματα «συγκλονιστικά αλλά αναμενόμενα», εξηγώντας ότι αν και η άνοδος φαίνεται μικρή, στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε ακραία καλοκαίρια με θερμοκρασίες που άλλοτε θεωρούνταν αδύνατες.

Εκτός από τη ζέστη, το 2025 αναδεικνύεται και ως το πιο ηλιόλουστο έτος από το 1910, με 1.622 ώρες ηλιοφάνειας έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Η χρονιά σημαδεύτηκε από ένα καλοκαίρι-ρεκόρ, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκαν τέσσερα κύματα καύσωνα, ενώ οι βροχοπτώσεις ήταν μειωμένες κατά 16% σε σχέση με τον μέσο όρο. Τα οριστικά δεδομένα που θα επικυρώσουν το ιστορικό αυτό ρεκόρ αναμένεται να ανακοινωθούν στις 2 Ιανουαρίου.

