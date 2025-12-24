Βένους Ουίλιαμς: Η άσος του τένις παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Άντρια Πρέτι... δύο φορές

Η άσος του τένις Βένους Ουίλιαμς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Άντρια Πρέτι, σε δύο ξεχωριστές γαμήλιες τελετές στην Ιταλία και τη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το περιοδικό Vogue, ο πρώτος γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στο νησί Ίσκια της Ιταλίας, και έναν δεύτερο στο Παλμ Μπιτς, καθώς η Βένους κατάγεται από την Φλόριντα.

«Ήταν το όνειρο μας να κάνουμε τον γάμο μας στην Ιταλία, αλλά δεν είχαμε αρκετό χρόνο για τη γραφειοκρατία — επειδή είμαι από τις ΗΠΑ, η διαδικασία μπορεί να πάρει περίπου οκτώ μήνες. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε έναν δεύτερο γάμο».

https://www.instagram.com/p/DSnHdiVFedh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η δεύτερη τελετή, που οργανώθηκε από την Jennifer Zabinski της JZ Events — την ίδια εταιρεία που ανέλαβε τον γάμο της αδελφής της Σερένα Ουίλιαμς το 2017 — περιλάμβανε μια εβδομάδα γεμάτη εορταστικές εκδηλώσεις που οδήγησαν στη μεγάλη μέρα.

«Πάντα λένε ότι οι γάμοι περνάνε πολύ γρήγορα, και όντως έτσι έγινε», εξομολογήθηκε η Βένους στο περιοδικό. «Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα. Η Σερένα μας έκανε δώρο ένα πανέμορφο γιοτ και κανόνισε τα πάντα. Είχαμε 10 με 12 από τους πιο στενούς μας συγγενείς και φίλους στο σκάφος, και τραγουδούσαμε, χορεύαμε, κουτσομπολεύαμε και απλά απολαμβάναμε ο ένας την παρέα του άλλου».

Δείτε την ανάρτηση της Σερένα Ουίλιαμς: