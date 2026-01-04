ΗΠΑ: Σταματούν τους περιορισμούς στις πτήσεις στην Καραϊβική

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ενημερωθεί και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματά τους γρήγορα

ΗΠΑ: Σταματούν τους περιορισμούς στις πτήσεις στην Καραϊβική

 Ο υπουργός Μεταφορών Sean Duffy μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Μεταφορών στην Ουάσινγκτον, στις 12 Δεκεμβρίου 2025. 

AP
Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι ανακοίνωσε χθες Σάββατο μέσω X ότι οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στις πτήσεις στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής θα εκπνεύσουν τα μεσάνυχτα (ώρα ανατολικής ακτής· στις 08:00 ώρα Ελλάδας) και κατά συνέπεια οι πτήσεις θα μπορούν να ξαναρχίσουν κανονικά.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ενημερωθεί και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματά τους γρήγορα, διαβεβαίωσε ο υπουργός της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

