ΗΠΑ: Σταματούν τους περιορισμούς στις πτήσεις στην Καραϊβική

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι ανακοίνωσε χθες Σάββατο μέσω X ότι οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στις πτήσεις στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής θα εκπνεύσουν τα μεσάνυχτα (ώρα ανατολικής ακτής· στις 08:00 ώρα Ελλάδας) και κατά συνέπεια οι πτήσεις θα μπορούν να ξαναρχίσουν κανονικά.
Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ενημερωθεί και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματά τους γρήγορα, διαβεβαίωσε ο υπουργός της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.
