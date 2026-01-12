ΗΠΑ: Πώς η τακτική Τραμπ για Βενεζουέλα και Γροιλανδία μπορεί να αυξήσει την επιρροή της Κίνας

Τον κώδωνα του κινδύνου για την στρατηγική «Πρώτα η Αμερική» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και την επιμονή του να ασχολείται με το δυτικό ημισφαίριο κρούει πολιτικός επιστήμονας, που εκτιμά ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να χάσει στο μπρα-ντε-φερ με την Κίνα.

Ο πολιτικός επιστήμονας και πρώην αναπληρωτής διευθυντής για θέματα Κίνας και Ταϊβάν στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Τζο Μπάιντεν, Ρας Ντόσι, εξηγεί στους New York Times γιατί η απομονωτική πολιτική του Τραμπ δεν προσφέρει κανένα στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της ανόδου της επιρροής της Κίνας.

«Για πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν αιώνα, η Αμερική φαίνεται να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της Ουάσιγκτον, εις βάρος του χρόνου και της προσοχής που αφιερώνεται στην Ευρώπη και την Ασία, και προς όφελος τελικά του Πεκίνου», σημείωσε στους New York Times ο Ρας Ντόσι.

Και συνέχισε: «Η επιδίωξη της κυβέρνησης για μια «Αμερική - Φρούριο» δεν προσφέρει κανένα καταφύγιο από την αυξανόμενη δύναμη της Κίνας. Και η οικοδόμησή της μέσω αυτοκρατορικών περιπετειών ενέχει τον κίνδυνο να επαναληφθούν τα λάθη άλλων μεγάλων δυνάμεων που παρομοίως παρερμήνευσαν τις πραγματικές πηγές της εθνικής δύναμης ως εδαφικό έλεγχο αντί για τεχνολογική υπεροχή».

«Η Κίνα αφιερώνει τεράστια ποσά για να αποκτήσει τεχνολογίες του μέλλοντος»

Στη συνέχεια εξηγεί ότι οι μεγάλες δυνάμεις που επικράτησαν στο πλανήτη χρωστούν την άνοδο τους στην τεχνολογία. «Τον 18ο αιώνα, η Κίνα και η Ρωσία έχτισαν με μυωπικό τρόπο σφαίρες επιρροής στην Ευρασιατική στέπα, ενώ η Βρετανία κέρδισε τον αιώνα τελειοποιώντας την ατμομηχανή. Τον 19ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι είχαν εμμονή με τον αγώνα για την Αφρική την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν άλμα μπροστά εφευρίσκοντας τον εξηλεκτρισμό και τη μαζική παραγωγή», τόνισε ο Ρας Ντόσι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους στην Νότια Κορέα. Πηγή: Associated Press

«Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να χάσουν την προσοχή τους προσπαθώντας να κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα και να καταλάβουν τη Γροιλανδία, την ώρα που η Κίνα αφιερώνει τεράστια ποσά για να αποκτήσει τις τεχνολογίες του μέλλοντος, από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική έως την κβαντική πληροφορική και τη βιοτεχνολογία», ανέφερε ο πολιτικός επιστήμονας.

«Ήδη, η οικονομία της Κίνας είναι περίπου 30% μεγαλύτερη από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών σε όρους αγοραστικής δύναμης, η βιομηχανική της βάση είναι διπλάσια, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι διπλάσια στην Κίνα και το ναυτικό της βρίσκεται σε τροχιά να γίνει κατά 50% μεγαλύτερο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Πρωτοστατεί σε νέες τεχνολογίες όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και οι πυρηνικοί αντιδραστήρες νέας γενιάς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από αυτήν για τα πάντα, από τα αντιβιοτικά έως τις σπάνιες γαίες», τόνισε ο Ρας Ντόσι.

Είναι λάθος η επένδυση των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο

Ο πολιτικός επιστήμονας εξήγησε ότι είναι λάθος οι ΗΠΑ να επενδύουν τόσο πολύ στο δυτικό ημισφαίριο και να αφήνουν το ασιατικό ημισφαίριο στην εξουσία του Πεκίνου.

«Το να κυριαρχείς στην Αμερική δεν κάνει πολλά για να το αλλάξει αυτό. Το δυτικό ημισφαίριο έχει μόνο περίπου το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού και ένα μειούμενο μερίδιο της παγκόσμιας οικονομίας και παραγωγικής ικανότητας. Αν η προτεραιοποίηση της Αμερικής σημαίνει λιγότερους πόρους για την Ασία, τότε αυτό είναι κακό εμπόριο, το οποίο ενέχει τον κίνδυνο να παραχωρήσει την πιο πυκνοκατοικημένη και οικονομικά δυναμική περιοχή του κόσμου στην επιρροή του Πεκίνου. Η Αμερική θα έμενε πίσω τεχνολογικά από την Κίνα, θα εξαρτιόταν οικονομικά από αυτήν και θα κινδύνευε να ηττηθεί στρατιωτικά από αυτήν. Το αποτέλεσμα θα ήταν ένας κινεζικός αιώνας», υπογράμμισε ο Ρας Ντόσι.

Το Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Πηγή: Associated Press

Ως «αντίδοτο» στην άνοδο της Κίνας ο Ρας Ντόσι θεωρεί την συλλογική δύναμη της συμμαχία των ΗΠΑ και των εταίρων τους. «Για την Αμερική, ο μόνος τρόπος για να εξισορροπήσει την τεράστια δύναμη της Κίνας είναι να ανανεώσει την αμερικανική ισχύ στο εσωτερικό της και να χρησιμοποιήσει ως πλεονέκτημα τη συλλογική δύναμη των εταίρων των ΗΠΑ, δημιουργώντας «συμμαχική δύναμη» στο εξωτερικό. Η εμμονή με το «Πρώτα η Αμερική» στο δυτικό ημισφαίριο περιπλέκει την κατάσταση. Αποσπά την προσοχή των ηγετών από το έργο της εγχώριας ανανέωσης και αποξενώνει τους συμμάχους και τους εταίρους. Το να αρπάξεις τη Γροιλανδία από τη Δανία, για παράδειγμα, θα διαλύσει το ΝΑΤΟ και θα οδηγήσει την Ευρώπη πιο κοντά στην Κίνα. Αυτό θα ήταν στρατηγική αμέλεια», σημείωσε.

«Το Πεκίνο φαίνεται να αναγνωρίζει ότι στην πολιτική δεινότητα, είναι σημαντικό να επικεντρώνεις τις ενέργειές σου στο σωστό ζήτημα. Για την Ουάσιγκτον, το κεντρικό στρατηγικό ζήτημα του 21ου αιώνα δεν είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να χτίσουν ένα προπύργιο στο Δυτικό Ημισφαίριο. Είναι αν η Αμερική, μετά από έναν αιώνα ως η πιο ισχυρή, προηγμένη και ευημερούσα χώρα του κόσμου, θα ανανεώσει τις πραγματικές πηγές δύναμης ή θα παραδώσει τη σκυτάλη στην Κίνα», κατέληξε ο πολιτικός επιστήμονας.

Διαβάστε επίσης