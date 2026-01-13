Τζον Κατσιματίδης: Η κόντρα του ομογενή δισεκατομμυριούχου με τον Τζουλιάνι που τον έκανε να κλάψει

Ο ισχυρός δισεκατομμυριούχος Τζον Κατσιματίδης δήλωσε ότι έχει μείνει με «δάκρυα στα μάτια» εν μέσω μιας πικρής διαμάχης με τον επί χρόνια «αδελφό» του Ρούντι Τζουλιάνι, η οποία κλιμακώθηκε όταν ο πρώην δήμαρχος υπέβαλε μήνυση εναντίον του τη Δευτέρα. Ο Κατσιματίδης δήλωσε στην εφημερίδα Νew York Post ότι η είδηση ​​της αγωγής του Τζουλιάνι για την απόλυσή του από τη ραδιοφωνική του δουλειά στο WABC το 2024 τον αναστάτωσε, έπειτα από χρόνια υποστήριξης του πρώην δημάρχου, ακόμη και κατά τη διάρκεια των πρόσφατων, δύσκολων καιρών.

«Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος με τον φίλο μου αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κατσιματίδης, του οποίου ο όμιλος Red Apple Media κατέχει τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, λίγο πριν βγει στον αέρα τη Δευτέρα το βράδυ. «Έχω δάκρυα στα μάτια μου. Πάντα τον υποστήριζα στις δύσκολες στιγμές του», είπε ο μεγιστάνας του παντοπωλείου.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν μπορούσε να τον βοηθήσει, ήταν εκτός γραφείου», πρόσθεσε ο Κατσιματίδης, αναφερόμενος στον νομικό εφιάλτη του Τζουλιάνι μετά τις εκλογές του 2020, όπου ο πρώην δήμαρχος από εκατομμυριούχος άρχισε να πληρώνεται για εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εφαρμογή «Cameo».

«Εγώ είμαι αυτός που τον βοήθησε», είπε. Μια πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στην εφημερίδα Post ότι όταν ο πρώην δήμαρχος ήταν «σχεδόν άστεγος στη Νέα Υόρκη, υπήρχε ένα άτομο - ο καλύτερός του φίλος - που ήταν εκεί γι' αυτόν». «Αντί να του κάνει ένα δώρο για τη φιλία του», αστειεύτηκε ο εμπιστευτικός πηγή, «του κάνει αγωγή».

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι AP

Ο Κατσιματίδης δήλωσε δημόσια ότι ο Τζουλιάνι αποσύρθηκε από τον αέρα τον Μάιο του 2024 επειδή έκανε ανεδαφικούς ισχυρισμούς, λέγοντας ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 είχαν νοθευτεί. Αλλά ο Τζουλιάνι ισχυρίζεται στη νέα του αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν, ότι στην πραγματικότητα απολύθηκε επειδή υπερασπίστηκε την συμπαρουσιάστριά του, Δρ. Μαρία Ράιαν, η οποία μήνυσε τον Κατσιματίδη για διακρίσεις λόγω φύλου που φάνηκαν στη μισθοδοσία της στο τέλος του 2024.

Η αγωγή του συμπίπτει με αυτήν που κατέθεσε η φημολογούμενη ερωμένη του, Ράιαν, η οποία παρουσίαζε μια εκπομπή του WABC με τον Τζουλιάνι και ισχυρίστηκε ότι η ίδια έπεσε θύμα σεξουαλικών διακρίσεων και πληρωνόταν ένα μικρό ποσό - μόνο 200 δολάρια ανά εκπομπή - σε σύγκριση με άλλους παρουσιαστές, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ο Ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης Associated Press

Ο Τζουλιάνι «υπερασπίστηκε με θάρρος τη Δρ. Μαρία Ράιαν απέναντι στις διακρίσεις λόγω φύλου», δήλωσε ο δικηγόρος του και του Ράιαν, Μάθιου Μπιλτ. «Παραπονιόμουν στον σταθμό για κάποιο χρονικό διάστημα ότι πληρωνόταν λιγότερο από τους άνδρες», δήλωσε ο Τζουλιάνι στην εφημερίδα The Post, ισχυριζόμενος ότι ως αποτέλεσμα αυτού τον έδιωξαν. «Θα έπρεπε να φέρεται στις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο που φέρεται στους άνδρες», είπε για τον παλιό του φίλο Κατσιματίδη. «Σίγουρα υπήρχε μια εχθρότητα στον χώρο εργασίας απέναντι στις γυναίκες. Μου παραπονιόντουσαν».

Αλλά ο Κατσιματίδης επέμεινε ότι «δεν κάναμε τίποτα κακό», θρηνώντας για την επιδείνωση της πολυετούς σχέσης του με τον πρώην δήμαρχο. «Θα πάμε στο δικαστήριο. Ας αποφασίσει ο δικαστής», είπε. «Δεν τον απολύσαμε, τον θέσαμε σε αναστολή, τον παγώσαμε από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα», πρόσθεσε ο Κατσιματίδης. «Απλώς δεν επέστρεψε».

Ο Κατσιματίδης εξεπλάγη στην είδηση ​​της αγωγής από τον παλιό του φίλο, προσθέτοντας ότι όταν τον είδε τελευταία φορά, σε ένα δείπνο στο Mar-a-Lago πριν από έξι μήνες, «τον αγκάλιασα και την δέχτηκε». «Τα δύο πράγματα που οδήγησαν στην πτώση του», είπε η πηγή για τον Τζουλιάνι: «το αλκοόλ και οι γυναίκες». «Αν ήταν ακόμα παντρεμένος με την Ντόνα Χάνοβερ, θα ήταν πρόεδρος σήμερα»