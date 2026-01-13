Ελεύθερη αφέθηκε η Κύπρια αεροσυνοδός που κρατείτο για το μοιραίο Falcon που συνετρίβη στην Τουρκία

Λόγω της καταγωγής της -σύμφωνα με το δημοσίευμα- η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη διακριτικότητα έτσι ώστε να μην προκύψει κάποιο διπλωματικό επεισόδιο

Ελεύθερη αφέθηκε η Κύπρια αεροσυνοδός που κρατείτο για το μοιραίο Falcon που συνετρίβη στην Τουρκία
Σε κατασκοπικό θρίλερ εξελίχθηκε η υπόθεση μιας Κύπριας αεροσυνοδού, η οποία προσήχθη από τις τουρκικές Αρχές κι ανακρίθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες, αναφορικά με τη συντριβή του Falcon στην Άγκυρα.

Η αεροσυνοδός, επρόκειτο να επιβιβαστεί στο μοιραίο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τον αρχηγό του λιβυκού στρατού, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη κι αυτομάτως μπήκε στο στόχαστρο της MIT. Σύμφωνα με τη σελίδα edotourkia.gr, στο αρχικό στάδιο της ανάκρισης δεν προέκυψε κανένα στοιχείο σε βάρος της, κι αφού οι Τούρκοι πράκτορες την... ξεψάχνισαν, την άφησαν ελεύθερη.

Το θέμα βγήκε στο προσκήνιο από την τουρκική ιστοσελίδα T24, η οποία ανέφερε ότι η Κύπρια αεροσυνοδός ήταν μέλος του πληρώματος που είχε μεταφέρει το αεροσκάφος στην Τουρκία. Μετήχθη στη Διεύθυνση Ασφάλειας Άγκυρας, όπου και ανακρίθηκε από την τουρκική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Λόγω της καταγωγής της -σύμφωνα με το δημοσίευμα- η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη διακριτικότητα έτσι ώστε να μην προκύψει κάποιο διπλωματικό επεισόδιο.

Στη συντριβή του αεροσκάφους, έχασαν τη ζωή τους ο αρχηγός του λιβυκού στρατού Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, μέλη της συνοδείας του, καθώς και το πλήρωμα. Το αεροσκάφος έχασε την επικοινωνία λίγο μετά την απογείωση, ενώ βρισκόταν ακόμη στον εναέριο χώρο της Άγκυρας.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της συντριβής συνεχίζονται, και σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, το «μαύρο κουτί» θα ανοιχτεί και θα εξεταστεί από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξάλλου, μένει να αποσαφηνιστεί γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία επέλεξε ιδιωτική πτήση για το συγκεκριμένο ταξίδι, καθώς και γιατί υπήρξαν αλλαγές στα πληρώματα.

