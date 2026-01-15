Νιού Τζέρσεϊ: 35χρονη μητέρα στραγγάλισε τα δύο παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών

Τραγωδία σημειώθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ, όπου μια 35χρονη μητέρα στραγγάλισε και σκότωσε τα δύο παιδιά της, αγόρια ηλικίας πέντε και επτά ετών, την Τρίτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο αγόρια βρήκε ο πατέρας των παιδιών μέσα στο σπίτι τους, όταν επέστρεψε το απόγευμα της ίδια ημέρας από την εργασία του και κάλεσε το 911. Διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο, προσπάθησαν να τα σώσουν, αλλά ήταν πολύ αργά. Και τα δύο παιδιά κηρύχθηκαν νεκρά στο σημείο του συμβάντος. Τα ονόματά τους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η 35χρονη μητέρα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η Priyatharsini Natarajan, συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο κατηγορίες δολοφονίας πρώτου βαθμού και μια κατηγορία παράνομης κατοχής όπλου τρίτου βαθμού.

«Είναι πολύ φρικτό, Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι τρομαγμένη. Μια μητέρα που σκότωσε τα παιδιά της, δεν ξέρω, είναι πολύ πολύ λυπηρό. Προσεύχομαι για την οικογένεια των παιδιών», είπε η Amaka Fidelis, γειτόνισσα της οικογένειας.

«Είναι μια μεγάλη τραγωδία, κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο. Ελπίζω να ανακαλύψουν γιατί συνέβη αυτό... ειδικά για το καλό του πατέρα», είπε ένας άλλος γείτονας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το κίνητρο της διπλής παιδοκτονίας.

Η Natarajan κρατείται στη φυλακή της Κομητείας Somerset και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου.