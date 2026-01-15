Το Ισράηλ θα τιμήσει τον Τσάρλι Κερκ για το έργο του στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Κερκ θα τιμηθεί με ένα βραβείο στη Διεθνή Διάσκεψη για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού στην Ιερουσαλήμ



Ο ιδρυτής της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ

Το Ισραήλ θα τιμήσει τον Τσάρλι Κερκ για το «έργο του στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού» σε μια διάσκεψη στα τέλη Ιανουαρίου, τέσσερις μήνες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ο Κερκ θα τιμηθεί με ένα βραβείο στη Διεθνή Διάσκεψη για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού στην Ιερουσαλήμ. Στην εκδήλωση, αναμένεται να παραστούν αρκετοί φιλοϊσραηλινοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς.

Ο πρωθυπουργός του Ισράηλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Φέτος, θα είναι η δεύτερη φορά που η ισραηλινή κυβέρνηση φιλοξενεί τη συγκεκριμένη διάσκεψη, η οποία, είναι «αφιερωμένη στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της άρνησης του Ολοκαυτώματος στον σημερινό κόσμο».

Ο Κερκ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ. Μετά το θάνατό του, ο Νετανιάχου περιέγραψε τον 32χρονο ως «φίλο της χώρας του, ο οποίος έχει καρδιά λιονταριού» και «υπερασπιστή του κοινού τους ιουδαιοχριστιανικού πολιτισμού».



