Ουκρανία: 200.000 στρατιώτες απουσιάζουν από το μέτωπο του πολέμου, χωρίς επίσημη άδεια

Στρατιώτες της 148ης Ταξιαρχίας Πυροβολικού «Ζιτόμιρ» των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων πυροβολούν με ένα MLRS BM-21 Grad προς τις ρωσικές δυνάμεις, κοντά στην πόλη Κωστιάντινοβκα στην περιοχή Ντονέτσκ, στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Η Ουκρανία εκτιμά ότι 200.000 από τους στρατιώτες της απουσιάζουν από το μέτωπο του πολέμου χωρίς επίσημη άδεια, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους, δήλωσε την Τετάρτη ο νέος υπουργός Άμυνας της χώρας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, μιλώντας στο ουκρανικό κοινοβούλιο, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι περίπου 2 εκατομμύρια Ουκρανοί «καταζητούνται» για αποφυγή της στρατιωτικής τους θητείας.

Από την αρχή του πολέμου, ο ουκρανικός στρατός βρίσκεται υπό πίεση, καθώς προσπαθεί να υπερασπιστεί τη χώρα από έναν πολύ μεγαλύτερο και ισχυρότερο εχθρό, την Ρωσία. Οι συνθήκες κατά μήκος της γραμμής του μετώπου είναι σκληρές, με τις δυνάμεις του Κιέβου να προσπαθούν συχνά να διατηρήσουν τις βασικές θέσεις τους, ακόμη και όταν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τον αριθμό των ανδρών και των όπλων τους.

Ουκρανοί στρατιώτες κοντά στην πρώτη γραμμή στην περιοχή Ζαπορίζια, Ουκρανία, Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026. AP

Φήμες για χαμηλό ηθικό και υψηλά ποσοστά λιποταξίας κυκλοφορούν εδώ και πολύ καιρό, αλλά τα σχόλια του Φεντόροφ είναι τα πρώτα από Ουκρανό αξιωματούχο που αποκαλύπτουν την έκταση του προβλήματος.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό νόμο, όλοι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 60 ετών υποχρεούνται να εγγραφούν στο στρατό και να έχουν πάντα μαζί τους τα έγγραφά τους, αν και μόνο οι άνδρες ηλικίας 25 έως 60 ετών υπόκεινται σε επιστράτευση. Ο στρατιωτικός νόμος της Ουκρανίας απαγορεύει σε όλους τους άνδρες ηλικίας 23 έως 60 ετών που είναι επιλέξιμοι για στρατιωτική θητεία να εγκαταλείψουν τη χώρα, αλλά δεκάδες χιλιάδες έχουν διαφύγει παράνομα, όπως αναφέρει το CNN.

Μετά τη συνάντησή του με τον Φεντόροφ την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι απαιτούνται «ευρύτερες αλλαγές» στη διαδικασία κινητοποίησης της χώρας.

Ο νέος υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ AP

Ο τέταρτος υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου

Ο Μιχαΐλο Φεντόροφ διορίστηκε υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας την Τετάρτη (14/01), αποτελώντας τον τέταρτο από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο 34χρονος Φεντόροφ είχε προηγουμένως διατελέσει πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης. Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της απάντησης της Ουκρανίας στην εισβολή της Ρωσίας με χρήση τεχνολογιών αιχμής. Ιδιαίτερα βοήθησε να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα στις δυνάμεις της Ουκρανίας στην πρώτη γραμμή αναπτύσσοντας τερματικά Starlink.

Ο Φεντόροφ είχε επίσης σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας αποκαλούμενης «γραμμής drone» - μιας αμυντικής γραμμής από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα με στόχο την πρόκληση των μέγιστων δυνατών απωλειών στα ρωσικά στρατεύματα.

Company @HimeraUkraine has raised $2.5+ million. Its solutions are already in use by Ukrainian units and are scaling across Europe and the United States. We support Ukrainian defense tech — technologies that strengthen Ukraine’s defense capabilities. pic.twitter.com/JNhaKK86mF — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) December 18, 2025

«Σήμερα είναι αδύνατο να πολεμήσεις με νέες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας μια παλιά οργανωτική δομή. Χρειαζόμαστε συνολικές αλλαγές», δήλωσε ο Φεντόροφ παρουσιάζοντας στους βουλευτές ένα σχέδιο δράσης πριν από την ψηφοφορία.

«Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε το σύστημα: να μεταρρυθμίσουμε το στρατό, να βελτιώσουμε την υποδομή στις γραμμές του μετώπου, να εξαλείψουμε τα ψέματα και τη διαφθορά και να κάνουμε νέα κουλτούρα την ηγεσία και την εμπιστοσύνη», πρόσθεσε.