Το Doomsday Radio ξανά στον αέρα με ένα νέο μυστήριο μετά την ομιλία του Πούτιν στους πρεσβευτές

Η προηγούμενη μετάδοσή του χθες εν αναμονή πιθανού χτυπήματος των ΗΠΑ στο Ιράν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Στον αέρα του Doomsday Radio, γνωστό και ως "buzzer", ακούστηκε μια λέξη. Αυτό αναφέρεται από τον πόρο παρακολούθησης "UVB-76 logs", για 2η φορά σε 24 ώρες.

«NZHTI 25611 BOTVA 0808 2023», μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός στις 19:16 ώρα Μόσχας.

Η προηγούμενη μετάδοσή του θρυλικού ραδιοφωνικού σταθμού, ήταν χθες 14 Ιανουαρίου, στις 19:33 ώρα Μόσχας, μεταδίδοντας όπως σημειώνουν ρωσικά μέσα μία νέα ακατανόητη και ανύπαρκτη λέξη «luesobaul», σε μία κρίσιμη ημέρα όπου αναμενόταν χτύπημα των Αμερικανών στο Ιράν. Αυτός ο κώδικας δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στους κρυπτογράφηση του σταθμού στο παρελθόν.

Η πρώτη μετάδοση για το νέο έτος έγινε την Πρωτοχρονιά, όταν ακούστηκε η μυστηριώδης λέξη - "Swallowing" ή (κατάποση), στα 00 λεπτά και 21 λεπτά ώρα Μόσχας.

Πριν από αυτό, το "buzzer", άρχισε να παίζει μουσική από το μπαλέτο του Πιοτρ Τσαϊκόφσκι «Λίμνη των Κύκνων».

Ο ραδιοφωνικός σταθμός, έπαιξε περισσότερα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός παλιού σοβιετικού τραγουδιού, αλλά με ένα υποτιθέμενο επεξεργασμένο τραγούδι με αλλαγμένους στίχους για να γιορτάσει μια επίθεση στo Κίεβο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970, εκπέμπει ένα σύντομο σήμα βουητού εδώ και δεκαετίες, που διακόπτεται περιοδικά από κωδικοποιημένα φωνητικά μηνύματα.

Ο επίσημος σκοπός του και η σημασία των λέξεων που μεταδόθηκαν δεν σχολιάστηκαν ποτέ από τις αρχές, γεγονός που οδήγησε σε πολλές θεωρίες - από ένα σύστημα επικοινωνίας σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου έως απλά μετεωρολογικά δεδομένα.

