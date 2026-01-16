ΗΠΑ: Άνδρας έκανε έκπληξη στη αρραβωνιαστικιά του, στο νηπιαγωγείο όπου γνωρίστηκαν όταν ήταν 4 ετών
«Όταν μπήκα, έμεινα πραγματικά έκπληκτη», είπε η Zoe Kampf
Ένας νεαρός από το Τέξας, που πρόκειται να παντρευτεί αυτό το μήνα, έκανε έκπληξη στην αρραβωνιαστικιά του, οργανώνοντας μια μικρή εκδήλωση γι' αυτήν στο νηπιαγωγείο όπου γνωρίστηκαν όταν ήταν μόλις 4 ετών.
Μπαίνοντας στην τάξη του νηπιαγωγείου Shlenker στο Χιούστον, η Zoe Kampf έμεινε έκπληκτη όταν παιδιά, φορώντας λουλούδια και παπιγιόν, την συνάντησαν στην είσοδο του κτηρίου και της έδωσαν ένα στέμμα και μια κορδέλα.
Πίσω από την έκπληξη βρισκόταν ο μελλοντικός σύζυγός της, Sean Folloder, ο οποίος την περίμενε στο ίδιο δωμάτιο όπου είχε συναντήσει για πρώτη φορά την αγαπημένη του τόσα χρόνια πριν.
«Όταν μπήκα, έμεινα πραγματικά έκπληκτη», είπε η Kampf στην εφημερίδα Jewish Herald-Voice. «Είχαν φτιάξει μπισκότα και είχαν διακοσμήσει την τάξη. Μου έδωσαν μια κορδέλα, ένα πέπλο και ένα στέμμα. Ήταν πραγματικά πολύ γλυκό».
Η γιαγιά του Folloder, Barbie Freedman, ήταν δασκάλα στο Shlenker όταν πήγαιναν ο εγγονός της και η αρραβωνιαστικιά του στο νηπιαγωγείο, οπότε βοήθησε και εκείνη στην οργάνωση της έκπληξης.
«Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι και πραγματικά αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλο», είπε η Freedman. «Ήταν πραγματικά απίστευτο να τους βλέπω να μεγαλώνουν και να εξελίσσονται μαζί».
Η Zoe και ο Sean είναι και οι δύο δάσκαλοι και αρραβωνιάστηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων του 2024.
«Ήταν υπέροχο να της κάνω έκπληξη στο σχολείο», είπε συγκινημένος ο Folloder. «Είναι μια υπέροχη δασκάλα και όλοι, από τα παιδιά της μέχρι τους γονείς των παιδιών της και το προσωπικό, την αγαπούν».