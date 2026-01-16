ΗΠΑ: Άνδρας έκανε έκπληξη στη αρραβωνιαστικιά του, στο νηπιαγωγείο όπου γνωρίστηκαν όταν ήταν 4 ετών

«Όταν μπήκα, έμεινα πραγματικά έκπληκτη», είπε η Zoe Kampf

Newsbomb

ΗΠΑ: Άνδρας έκανε έκπληξη στη αρραβωνιαστικιά του, στο νηπιαγωγείο όπου γνωρίστηκαν όταν ήταν 4 ετών

Η Zoe Kampf και ο Sean Folloder

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας νεαρός από το Τέξας, που πρόκειται να παντρευτεί αυτό το μήνα, έκανε έκπληξη στην αρραβωνιαστικιά του, οργανώνοντας μια μικρή εκδήλωση γι' αυτήν στο νηπιαγωγείο όπου γνωρίστηκαν όταν ήταν μόλις 4 ετών.

Μπαίνοντας στην τάξη του νηπιαγωγείου Shlenker στο Χιούστον, η Zoe Kampf έμεινε έκπληκτη όταν παιδιά, φορώντας λουλούδια και παπιγιόν, την συνάντησαν στην είσοδο του κτηρίου και της έδωσαν ένα στέμμα και μια κορδέλα.

Πίσω από την έκπληξη βρισκόταν ο μελλοντικός σύζυγός της, Sean Folloder, ο οποίος την περίμενε στο ίδιο δωμάτιο όπου είχε συναντήσει για πρώτη φορά την αγαπημένη του τόσα χρόνια πριν.

«Όταν μπήκα, έμεινα πραγματικά έκπληκτη», είπε η Kampf στην εφημερίδα Jewish Herald-Voice. «Είχαν φτιάξει μπισκότα και είχαν διακοσμήσει την τάξη. Μου έδωσαν μια κορδέλα, ένα πέπλο και ένα στέμμα. Ήταν πραγματικά πολύ γλυκό».

Η γιαγιά του Folloder, Barbie Freedman, ήταν δασκάλα στο Shlenker όταν πήγαιναν ο εγγονός της και η αρραβωνιαστικιά του στο νηπιαγωγείο, οπότε βοήθησε και εκείνη στην οργάνωση της έκπληξης.

«Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι και πραγματικά αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλο», είπε η Freedman. «Ήταν πραγματικά απίστευτο να τους βλέπω να μεγαλώνουν και να εξελίσσονται μαζί».

Η Zoe και ο Sean είναι και οι δύο δάσκαλοι και αρραβωνιάστηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων του 2024.

«Ήταν υπέροχο να της κάνω έκπληξη στο σχολείο», είπε συγκινημένος ο Folloder. «Είναι μια υπέροχη δασκάλα και όλοι, από τα παιδιά της μέχρι τους γονείς των παιδιών της και το προσωπικό, την αγαπούν».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου οδηγού στον Πύργο: Προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικά

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα χειμερινή μεταβολή - Ο ρόλος του Σιβηρικού αντικυκλώνα για τη συνέχεια

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Στρατόπεδο Βίκινγκ στη Νορβηγία: H βάση εκπαίδευσης των Βρετανών κομάντο στους -20 βαθμούς Κελσίου

08:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρθρωση σπείρας ένοπλων ληστειών σε πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ - Πέντε συλλήψεις

08:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας έκανε έκπληξη στη αρραβωνιαστικιά του, στο νηπιαγωγείο όπου γνωρίστηκαν όταν ήταν 4 ετών

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι, Λεπέν, Σαλβίνι και Νετανιάχου στηρίζουν Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - «Η Ευρώπη σε χρειάζεται»

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε μέσα σε 5 λεπτά τις κλήσεις & τα πρόστιμα σε gov.gr και ΑΑΔΕ

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Θανατώθηκαν σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε ενάμιση έτος

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο – Η ΕΛΑΣ εξετάζει αν είναι το αγνοούμενο κορίτσι στη Βάρη

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρώτοι Ευρωπαίοι στρατιώτες έφτασαν στη Γροιλανδία: «θα δείξουμε στις ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι παρών» - Επιμένει ο Τραμπ

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hummer του Tupac βγαίνει ξανά στο σφυρί

07:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγώνας δρόμου για το «νούμερο δύο» της ΕΚΤ – Τα φαβορί, τα… παζάρια και το παρασκήνιο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόριο θανάτου» στο Ιράν: Οι αρχές ζητάνε «λύτρα» για να παραδώσουν τις σορούς στις οικογένειες - Απαιτούν μέχρι και 7.000 δολάρια

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Τα 20 SOS που «ξεκλειδώνουν» την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο – Η ΕΛΑΣ εξετάζει αν είναι το αγνοούμενο κορίτσι στη Βάρη

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη χτύπησε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

06:32LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της που θύμισε βασίλισσα Ελισάβετ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Καθολική υπεροχή της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο – Τα οπλικά συστήματα που την καθιστούν πανίσχυρη

06:36LIFESTYLE

Σε τροχιά ανανέωσης το MEGA – Οι μεγάλες παραγωγές που έρχονται

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με διαδοχικές κακοκαιρίες και «χιονοεκπλήξεις» η εβδομάδα που έρχεται - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας – Επιστρέφουν οι βροχές και στο βάθος… χιονοπτώσεις

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ματσάδο παρέδωσε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης: «Τι υπέροχη χειρονομία» σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελίες ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί Αφρικανούς μισθοφόρους ως καμικάζι αυτοκτονίας για να διασπάσει τα ουκρανικά οχυρώματα

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε μέσα σε 5 λεπτά τις κλήσεις & τα πρόστιμα σε gov.gr και ΑΑΔΕ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στροφή της κυβέρνησης στα εθνικά και κλείσιμο του μετώπου με τους αγρότες

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ