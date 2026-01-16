Χιόνια έως τον δεύτερο όροφο: Ρεκόρ χιονόπτωσης στη ρωσική Άπω Ανατολή - Βίντεο

Η Ρωσία, μία χώρα γνωστή για τους σκληρούς χειμώνες της, έσπασε το ρεκόρ χιονόπτωσης των τελευταίων 146 ετών, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, με το χιόνι να φτάνει μέχρι τον δεύτερο όροφο των πολυκατοικιών.

Η χερσόνησος της Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας υπέστη μια σφοδρή χειμερινή καταιγίδα τη νύχτα της 13ης Ιανουαρίου, παραλύοντας την περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή θάνατοι.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν το «απόκοσμο» τοπίο, με το χιόνι να θάβει αυτοκίνητα και εισόδους κατοικιών.

An INSANE amount of snow has been dumped in Kamchatka, Russia ?? pic.twitter.com/BHOdNhulq6 — Volcaholic ? (@volcaholic1) January 13, 2026

Σε άλλο βίντεο, άνδρας φαίνεται να κάνει «βουτιά» από το παράθυρο του τρίτου ορόφου στο συσσωρευμένο χιόνι που βρίσκεται στο έδαφος.

?? ❄️ Kamtchatka Russie 2026 : 3 mètres de neige.

Il saute direct du 3e étage dans la congère. pic.twitter.com/spdBXz0Bok — Camille Moscow ?? ? ☦️ (@camille_moscow) January 14, 2026

Διαβάστε επίσης