Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ - Φόβοι ότι ξύπνησε ο «Κοιμώμενος Γίγαντας»

Ένας ισχυρός σεισμός έπληξε την ακτή του Όρεγκον, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές σε πολλές πόλεις κατά μήκος της δυτικής ακτής των ΗΠΑ,

Ο σεισμός εκδηλώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 180 μίλια από την ακτή, στις 10:25 το βράδυ της Πέμπτη (τοπική ώρα), ενώ ενεργοποιήθηκε ακόμη και το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι της περιοχής.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), τρεις ώρες αργότερα, σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 3,1 Ρίχτερ και επί του παρόντος υπάρχει 65% πιθανότητα να σημειωθούν περισσότεροι μετασεισμοί στην περιοχή αυτό το Σαββατοκύριακο.

A magnitude 6.0 earthquake struck Friday off the coast of the American western state of Oregon, according to the US Geological Survey (USGS). The powerful temor occurred at a shallow depth of 4.4 miles (7.1 kilometers - military grade?), with the epicenter 186 miles west of the… pic.twitter.com/tnehWEBEQl — Jack Straw (@JackStr42679640) January 16, 2026

Πολλές αναφορές από κατοίκους του Όρεγκον αποκάλυψαν ότι ο μεγάλος σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και το Πόρτλαντ, περίπου 300 μίλια μακριά από το επίκεντρο του σεισμού στη θάλασσα.

Αυτό που ανησυχεί είναι το γεγονός ότι τελευταίος αυτός σεισμός έπληξε την πλάκα Juan de Fuca, η οποία κινεί τη ζώνη υποβύθισης Cascadia (CSZ) - μια ρήξη μήκους σχεδόν 700 μιλίων στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Βόρειας Αμερικής.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η ζώνη αυτή είναι έτοιμη για ένα καταστροφικό γεγονός, με πολλούς να την αποκαλούν «Ο Κοιμώμενος Γίγαντας».

Προσομοιώσεις έχουν δείξει ότι το ρήγμα είναι ικανό να προκαλέσει σεισμό μεγέθους 9 Ρίχτερ.