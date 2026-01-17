Ιράν: «Ελαφριά» επιστροφή του διαδικτύου - Παραμένει στο 2% του συνήθους η συνδεσιμότητα

«Μετρήσεις δείχνουν πολύ ελαφριά αύξηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν το πρωί, μετά το ορόσημο των 200 ωρών»

Newsbomb

Ιράν: «Ελαφριά» επιστροφή του διαδικτύου - Παραμένει στο 2% του συνήθους η συνδεσιμότητα

Συνδεσιμότητα στο Ιράν

X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο εξειδικευμένος οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks ανακοίνωσε πως διαπιστώνει «πολύ ελαφριά» επανέναρξη της δραστηριότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν, έπειτα από 200 ώρες διακοπής της πρόσβασης, που συνδέεται με τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Μετρήσεις δείχνουν πολύ ελαφριά αύξηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν το πρωί, μετά το ορόσημο των 200 ωρών», εξήγησε ο οργανισμός μέσω X λίγο πριν από τις 05:00.

Πάντως «η συνολική συνδεσιμότητα παραμένει γύρω στο 2% των φυσιολογικών επιπέδων και δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ευρείας αποκατάστασής της», πρόσθεσε.

Κατά οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκε την 8η Ιανουαρίου σκοπό είχε να αποκρυφτεί το πραγματικό εύρος της καταστολής. Τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έναρξη των μαζικών κινητοποιήσεων, αρχικά με αφορμή το κόστος ζωής, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ντύθηκαν Στίβεν Χόκινγκ για να τιμήσουν τον γνωστό φυσικό

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με ρεμπέτικο, jazz και θεατρικές πρεμιέρες

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ελαφριά» επιστροφή του διαδικτύου - Παραμένει στο 2% του συνήθους η συνδεσιμότητα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Οι 20 κινήσεις για την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Renault ρίχνει το βάρος της στα super hybrid

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικές απάτες: Πώς να αντιδράσετε και πού να απευθυνθείτε - Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εκτός κυβέρνησης έβγαλε στενό συνεργάτη του Μαδούρο η πρόεδρος Ροδρίγκες

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε μαθητές - Έντεκα τραυματίες

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Η απόφαση του ΕΦΚΑ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πλώρη» για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζει η Νίνα Κασιμάτη;

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εβδομάδα της ολικής επαναφοράς

06:50LIFESTYLE

Ολική επαναφορά της TV – Ριάλιτι και σειρές σε θέσεις μάχης

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές συμβάσεις: Στόχος τα €1.500 στον ιδιωτικό τομέα το 2027 - Τι θα ισχύει για τα επιδόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο» - Τι φέρνουν οι αέριες μάζες από το βορρά

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΔΑ: Έρχεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα αγνοείται για 9η μέρα - Οι Αρχές εξετάζουν ταξίδι στο εξωτερικό - Το προφίλ της οικογένειας - «Είμαστε αυστηροί γονείς»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ποιους αγρότες βγάζει το Μαξίμου «κόκκινη κάρτα» για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Μητσοτάκη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ