Παράνοια στην Αγγλία: Απολύουν νοσοκόμα γιατί αποκάλεσε... «κύριο» τρανς παιδόφιλο!

Νοσηλεύτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει με απόλυση, αφού τέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή αποκάλεσε τρανς ασθενή καταδικασμένο για παιδεραστία «κύριο» και στη συνέχεια μίλησε δημόσια για την υπόθεσή της.

Η Τζένιφερ Μελ, 40 ετών, ανώτερη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο St Helier στο Surrey, τιμωρήθηκε πειθαρχικά μετά από περιστατικό τον Μάιο του 2024, όταν αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τις γυναικείες αντωνυμίες ασθενούς που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών, επικαλούμενη τη χριστιανική της πίστη.

Αργότερα παραπέμφθηκε στο Nursing and Midwifery Council ως «δυνητικός κίνδυνος» για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας και τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ απομακρύνθηκε συνοδεία από τον χώρο εργασίας της. Η ίδια υποστηρίζει ότι τιμωρήθηκε επειδή κατήγγειλε τη μεταχείρισή της.

Την Τρίτη αναμένεται να ενημερωθεί για τα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος της, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόλυσή της. Προηγούμενη ακρόαση είχε ακυρωθεί έπειτα από παρέμβαση της σκιώδους υπουργού Ισότητας, Κλερ Κουτίνιο, η οποία έκανε λόγο για «σοβαρό αδίκημα».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, με δημόσια στήριξη από τη συγγραφέα Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και την ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοκ. Παράλληλα, η Μελ έχει προσφύγει στο Εργατικό Δικαστήριο καταγγέλλοντας παρενόχληση, διακρίσεις και παραβίαση της θρησκευτικής της ελευθερίας.

Εκπρόσωπος του NHS Trust δήλωσε ότι η ρατσιστική κακοποίηση προσωπικού δεν είναι αποδεκτή, αλλά υπογράμμισε πως όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν αυστηρά το ιατρικό απόρρητο.