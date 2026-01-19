ΗΠΑ: Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Μίσιγκαν, λόγω ισχυρής χιονόπτωσης

Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Μίσιγκαν τη Δευτέρα, καθώς μια ισχυρή χιονόπτωση έχει καλύψει ολόκληρη την πολιτεία των ΗΠΑ. Αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή μετά από αναφορές για πολυάριθμα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών φορτηγών που έπεσαν σε πλαγιές.

Η απίστευτη καραμπόλα ανάγκασε τις Αρχές του Μίσιγκαν να κλείσουν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Interstate 196 τη Δευτέρα το πρωί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση απομάκρυνσης όλων των εμπλεκόμενων οχημάτων. Από την σύγκρουση υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, αλλά κανένας δεν θεωρείται σοβαρός.

BREAKING: Drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in Michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area.



pic.twitter.com/Sg3vCaG3WK — Breaking911 (@Breaking911) January 19, 2026

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οτάβα στο Μίσιγκαν ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι ακόμη στα οχήματά τους και ότι συνεργάζεται με μέλη της Αστυνομίας της Πολιτείας του Μίσιγκαν και του Αστυνομικού Τμήματος της Ζιλάντ για να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία της περιοχής.

Σχολικά λεωφορεία βρίσκονται επίσης στο σημείο για να βοηθήσουν στη μεταφορά των εγκλωβισμένων οδηγών σε ένα τοπικό λύκειο. Ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να παραμείνει κλειστός για αρκετές ώρες μέχρι να καθαριστεί το σημείο.

Το τροχαίο προκλήθηκε λόγω μιας ισχυρής χιονόπτωσης που πλήττει το Μίσιγκαν αλλά και ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και για χειμερινές καταιγίδες σε αρκετές πολιτείες, από τη Μινεσότα έως και το Ουισκόνσιν, την Ιντιάνα, το Οχάιο, την Πενσυλβάνια και τη Νέα Υόρκη.