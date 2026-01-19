ΗΠΑ: Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Μίσιγκαν, λόγω ισχυρής χιονόπτωσης
Από την σύγκρουση υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, αλλά κανένας δεν θεωρείται σοβαρός
Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Μίσιγκαν τη Δευτέρα, καθώς μια ισχυρή χιονόπτωση έχει καλύψει ολόκληρη την πολιτεία των ΗΠΑ. Αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή μετά από αναφορές για πολυάριθμα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών φορτηγών που έπεσαν σε πλαγιές.
Η απίστευτη καραμπόλα ανάγκασε τις Αρχές του Μίσιγκαν να κλείσουν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Interstate 196 τη Δευτέρα το πρωί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση απομάκρυνσης όλων των εμπλεκόμενων οχημάτων. Από την σύγκρουση υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, αλλά κανένας δεν θεωρείται σοβαρός.
Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οτάβα στο Μίσιγκαν ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι ακόμη στα οχήματά τους και ότι συνεργάζεται με μέλη της Αστυνομίας της Πολιτείας του Μίσιγκαν και του Αστυνομικού Τμήματος της Ζιλάντ για να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία της περιοχής.
Σχολικά λεωφορεία βρίσκονται επίσης στο σημείο για να βοηθήσουν στη μεταφορά των εγκλωβισμένων οδηγών σε ένα τοπικό λύκειο. Ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να παραμείνει κλειστός για αρκετές ώρες μέχρι να καθαριστεί το σημείο.
Το τροχαίο προκλήθηκε λόγω μιας ισχυρής χιονόπτωσης που πλήττει το Μίσιγκαν αλλά και ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και για χειμερινές καταιγίδες σε αρκετές πολιτείες, από τη Μινεσότα έως και το Ουισκόνσιν, την Ιντιάνα, το Οχάιο, την Πενσυλβάνια και τη Νέα Υόρκη.