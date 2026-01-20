Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ

Αιματηρή επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Newsbomb

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε κινεζικό εστιατόριο ενός ξενοδοχείου στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να σκοτωθούν και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις καλύτερα φρουρούμενες περιοχές της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, στη συνοικία Σαχρ-ι-Νάου, όπου βρίσκονται κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πρεσβείες, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χαλίντ Ζάντραν.

Το εστιατόριο διαχειριζόταν ένας Κινέζος μουσουλμάνος, ο Αμπντούλ Ματζίντ, μαζί με τη σύζυγό του και έναν αφγανό συνεργάτη τους, τον Αμπντούλ Τζαμπάρ Μαχμούντ, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί, ανακοίνωσε ο Χαλίντ Ζάντραν.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο και καπνό να βγαίνει από την πρόσοψη του εστιατορίου.

«Μέχρι στιγμής, έχουν διακομιστεί 20 άνθρωποι στο νοσοκομείο μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ντέγιαν Πάνιτς, διευθυντής της ανθρωπιστικής οργάνωσης EMERGENCY στο Αφγανιστάν. «Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Δυστυχώς, επτά άνθρωποι διακομίστηκαν νεκροί», συμπλήρωσε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:28ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Δεληβοριά σε Πλακιά για την Καρυστιανού: «Δεν μπορώ να συνδεθώ με προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς»

02:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ενδεχόμενη κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα: «Τότε θα απαντήσουμε…» – Τι είπε για Καρυστιανού και Λόρα

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη μέχρι και τις 29 Μαρτίου

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νεστάνη Αρκαδίας: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ο Κωστούλας πέτυχε το γκολ της χρονιάς με τρομερό ψαλιδάκι - Βίντεο

23:55TRAVEL

Οι «The Times» αποθεώνουν τα Ανώγεια – «Από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας»

23:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Μίσιγκαν, λόγω ισχυρής χιονόπτωσης - Δείτε βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια στο νέο ΚΕΠ

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύλληψη Γάλλου δημοσιογράφου σε διαδήλωση για τους Κούρδους της Συρίας - Βίντεο

23:41LIFESTYLE

Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: «Δεν του λείπει η νυχτερινή ζωή, δεν επιστρέφει»

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Σάρα εν μέσω των συγκρούσεων με τους Κούρδους

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου - Τουλάχιστον επτά οι νεκροί

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος προς Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω;»

23:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κοινότοπα αναμενόμενη διαστρέβλωση, τόσο μπορούν»

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συγκίνηση στον Ψηλορείτη – Ορειβάτες τίμησαν τη μνήμη του Στέλιου Παπαδογιαννάκη

23:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε τον «ινφλουένσερ» που οδηγούσε επικίνδυνα στο κέντρο της Αθήνας

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ζελένσκι: Η Ρωσία έτοιμη για μαζική επίθεση - Σε επιφυλακή τις επόμενες ημέρες

22:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με 431 μοτοσικλέτες, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ενισχύθηκε η ΕΛΑΣ

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: «Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί να ταξιδέψει με πλαστά στοιχεία στο εξωτερικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Tώρα λες ότι είσαι δίπλα μας, η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη»

02:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ενδεχόμενη κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα: «Τότε θα απαντήσουμε…» – Τι είπε για Καρυστιανού και Λόρα

23:41LIFESTYLE

Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: «Δεν του λείπει η νυχτερινή ζωή, δεν επιστρέφει»

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τα μηνύματα του Νορβηγού πρωθυπουργού με τον Τραμπ που «άναψαν φωτιά» στη Γροιλανδία

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαία βασιλική 2.000 ετών του «πατέρα της αρχιτεκτονικής» Βιτρούβιου

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Στο Τατόϊ και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ