Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 20 τραυματίες - Βίντεο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Καμπούλ, ανέφερε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διευθύνει ένα νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα.

Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται σε αυτό το νοσοκομείο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, στη γειτονική συνοικία Σαχρ ε Νάου, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

#BREAKING: Massive explosion hit a Chinese hotel on Gulfaroshi Street in Kabul’s Shahr-e-Naw area in Afghanistan, causing several casualties. Exact nature of blast is still under investigation as per Kabul Police Chief. Not known if it was a terror attack or Gas Cylinder blast. pic.twitter.com/os1HJxQRcs — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 19, 2026

Ξενοδοχείο στο οποίο μένουν κυρίως αλλοδαποί

Μάρτυρας δήλωσε στο κινεζικό πρακτορείο ότι το περιστατικό είναι ύποπτο για βομβιστική επίθεση, καθώς σημειώθηκε σε ξενοδοχείο όπου διαμένουν κυρίως αλλοδαποί, ενώ εκτιμάται ότι θα θύματα είναι πιθανότατα Κινέζοι.

Ένα εστιατόριο κοντά στο σημείο της έκρηξης υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη.

Η περιοχή Σαχρ ε Νάου φιλοξενεί αλλοδαπούς και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην Καμπούλ.

Several people were killed in an explosion in the Shahr-e-Naw area of Kabul, the capital of Afghanistan. pic.twitter.com/3HGIIY8ytU pic.twitter.com/4bvhgmiajT — Argonaut (@FapeFop90614) January 19, 2026

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη.Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν τον έλεγχο της χώρας που μαστίζεται από τον πόλεμο το 2021 και δήλωσαν ότι θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια, αλλά οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, πολλές από τις οποίες ανέλαβαν την ευθύνη ο τοπικός βραχίονας της μαχητικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

