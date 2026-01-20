Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός αναβάλλει ξανά την ανάπτυξη υπερηχητικών όπλων

Από χίλια μύρια κύματα έχει περάσει η ανάπτυξη του πρώτου του υπερηχητικού όπλου των ΗΠΑ, καθώς ο αμερικανικός Στρατός έχασε για άλλη μια φορά την προθεσμία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το πρόγραμμα παραμένει προτεραιότητα του Πενταγώνου, αλλά η εφαρμογή του εξακολουθεί να καθυστερεί.

Η μονάδα που θα χειρίζεται το νέο όπλο έχει ήδη σχηματιστεί, εκπαιδευτεί και θεωρείται έτοιμη για αποστολή. Ωστόσο, ο ίδιος ο πύραυλος, μέρος του υπερηχητικού προγράμματος ύψους 10,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν είναι ακόμη έτοιμος για χρήση σε μάχη. Ο Στρατός των ΗΠΑ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι σχεδίαζε να παραδώσει το σύστημα μέχρι το τέλος του 2025, αλλά αυτή την εβδομάδα αναγνώρισε επίσημα ότι η προθεσμία είχε χαθεί.

Ο Στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Οι δραστηριότητες ανάπτυξης περιλαμβάνουν τα απαραίτητα ορόσημα ολοκλήρωσης, ασφάλειας και ετοιμότητας για να διασφαλιστεί ότι οι στρατιώτες θα λάβουν ένα σύστημα που είναι αξιόπιστο, ανθεκτικό και λειτουργικά αποτελεσματικό, και έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2026».

Τόνισε επίσης ότι ο Στρατός συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στις δοκιμές, την εκπαίδευση και τη βελτίωση του συστήματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η προθεσμία αναβάλλεται. Η αρχική ανάπτυξη του υπερηχητικού όπλου είχε προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι καθυστερήσεις υποδεικνύουν περισσότερο δυσκολίες στην ενσωμάτωση και την ετοιμότητα του συστήματος παρά θεμελιώδη προβλήματα με τον ίδιο τον πύραυλο, που αναπτύχθηκε από την Lockheed Martin.

Από το 2018, το Πεντάγωνο έχει επενδύσει πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη και ανάπτυξη υπερηχητικών συστημάτων. Το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης εκτιμά ότι το κόστος της πρώτης μπαταρίας, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων, θα είναι περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

