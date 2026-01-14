Το νέο «μυστικό όπλο» της Κίνας: Η υπερπρεσβεία που θα μπορεί να κατασκοπεύει όλη την Ευρώπη

Ένταση στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας προκαλεί η πρόθεση της Κίνας να χτίσει μια «υπερ-πρεσβεία» 

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αποτύπωση του χώρου που θα χτιστεί η νέα πρεσβεία της Κίνας

Η νέα «υπερπρεσβεία» της Κίνας στο Λονδίνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κατασκοπεία όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, προειδοποιεί ειδικός σε θέματα ασφάλειας, καθώς έγγραφα που δημοσιεύθηκαν αποκαλύπτουν την ύπαρξη μυστικού υπόγειου θαλάμου δίπλα σε ευαίσθητα καλώδια οπτικών ινών.

Καλώδια τα οποία έγινε γνωστό μεταφέρουν κρίσιμα χρηματοοικονομικά δεδομένα από το City του Λονδίνου και το Canary Wharf.

πρεσβεία Κίνα Λονδίνο

Χάρτης που αποτυπώνει τη θέση της προτεινόμενης κινεζικής πρεσβείας σε σχέση με τα υπόγεια καλώδια οπτικών ινών της Mansell Street, τα οποία μεταφέρουν κρίσιμα δεδομένα μεταξύ της City του Λονδίνου και του Canary Wharf.

Σύμφωνα με τα σχέδια που δόθηκαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας, ο κρυφός χώρος βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου, σε απόσταση λίγων μέτρων από βασικό δίκτυο οπτικών ινών. Ο καθηγητής Anthony Glees, ειδικός στην αντικατασκοπεία και την ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο του Buckingham, χαρακτήρισε «απόλυτη τρέλα» το ενδεχόμενο να εγκριθεί το έργο. Όπως είπε στο LBC και στην εκπομπή του Nick Ferrari, «από τα σχέδια φαίνεται πόσο κοντά βρίσκονται οι χώροι στα καλώδια, μπορούν να υποκλαπούν πολύ εύκολα». Την ίδια ώρα, επισήμανε ότι τα συστήματα θέρμανσης δείχνουν πως ο χώρος θα μπορούσε να φιλοξενεί μεγάλους διακομιστές, προσθέτοντας ότι «δεν θα πρόκειται απλώς για παρακολούθηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά για κινεζικό κόμβο πληροφοριών για όλη την Ευρώπη».

Πρεσβεία Κίνας

Αποτύπωση του χώρου που θα χτιστεί η νέα πρεσβεία της Κίνας

Αντιδράσεις και πολιτικές πιέσεις

Ο καθηγητής Glees εξέφρασε και ανησυχίες για το μέγεθος του συγκροτήματος, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκφοβισμό ή ακόμη και κράτηση επικριτών του Πεκίνου. Ως παράδειγμα ανέφερε περιστατικό του 2022, όταν διαδηλωτής υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ σύρθηκε μέσα στο κινεζικό προξενείο στο Μάντσεστερ και δέχθηκε επίθεση. Οι προειδοποιήσεις αυτές συμπίπτουν με επιστολή ομάδας βουλευτών των Εργατικών προς τον πρωθυπουργό Keir Starmer, με την οποία ζητούν να απορριφθούν τα κινεζικά σχέδια, τα οποία θα μπορούσαν να εγκριθούν ακόμη και εντός της εβδομάδας. Σε επιστολή τους προς τον υπουργό Κοινοτήτων Steve Reed κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας και φόβους ότι η πρεσβεία θα χρησιμοποιηθεί για «εντατικοποίηση του εκφοβισμού» διαφωνούντων.

Πρεσβεία Κίνα

Γραφική απεικόνιση από τα σχέδια της κινεζικής πρεσβείας που δείχνει την ύπαρξη υπόγειου θαλάμου, για τον οποίο ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες παρακολούθησης.

Μυστικοί χώροι και κρίσιμες υποδομές

Σύμφωνα με την Telegraph, ο υπόγειος θάλαμος έχει τριγωνικό σχήμα, πλάτος έως 40 μέτρα και βάθος 2–3 μέτρα, ενώ διαθέτει τουλάχιστον δύο συστήματα εξαερισμού, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες ότι προορίζεται για εξοπλισμό υψηλής θερμικής απόδοσης, όπως υπερυπολογιστές. Ο χώρος αυτός φέρεται να αποτελεί μέρος δικτύου 208 μυστικών δωματίων κάτω από την «υπερπρεσβεία» του Πεκίνου, τα περισσότερα από τα οποία δεν εμφανίζονται στα δημόσια έγγραφα πολεοδομικού σχεδιασμού. Το συγκρότημα σχεδιάζεται να ανεγερθεί στον χώρο του πρώην Βασιλικού Νομισματοκοπείου, εφόσον δοθεί τελική έγκριση από τον Keir Starmer.

Κίνα Πρεσβεία

Έγγραφα πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως αποκαλύφθηκαν από τη Mail on Sunday, δείχνουν υπόγειους χώρους στο συγκρότημα της νέας κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο, οι οποίοι δεν εμφανίζονται πλήρως στις δημόσιες προτάσεις.

Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα έχουν καλέσει την κυβέρνηση να απορρίψει την αίτηση, επισημαίνοντας ότι η τοποθεσία βρίσκεται πάνω από κρίσιμες υποδομές για την οικονομική και εθνική ασφάλεια της χώρας. Τα καλώδια στη Mansell Street, ιδιοκτησίας εταιρειών όπως η BT, η Colt Technologies και η Verizon, εξυπηρετούν επικοινωνίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ανάμεσα στην City και το Canary Wharf, κοντά σε μεγάλα data centers και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Κι όμως, έγγραφα δείχνουν ότι ο εξωτερικός τοίχος του θαλάμου, ακριβώς δίπλα στα καλώδια, προβλέπεται να κατεδαφιστεί και να κατασκευαστεί εκ νέου, γεγονός που εντείνει τους φόβους για πιθανή υποκλοπή.

Η Κίνα απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι η πρεσβεία θα λειτουργήσει ως κατασκοπευτικό κέντρο, ενώ η BT ανέφερε ότι διαθέτει «ισχυρά μέτρα ασφαλείας» και συνεργάζεται με την κυβέρνηση για την προστασία των υποδομών της.

Ωστόσο, ειδικοί του τομέα επιμένουν ότι η κινεζική υπερπρεσβεία στο Λονδίνο παραμένει ένα έργο με σοβαρά και ακόμη άλυτα ερωτήματα ασφαλείας, τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για την Ευρώπη.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

