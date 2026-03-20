Περιορισμένες απώλειες στην Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στις τιμές ενέργειας
Με πτώση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με νέες απώλειες έκλεισε την Πέμπτη (19/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας και έχει πυροδοτήσει ανησυχία για άνοδο του πληθωρισμού.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 203,72 μονάδων (–0,44%), στις 46.021,43 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 61,73 μονάδων (–0,28%), στις 22.090,69 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,21 μονάδων (–0,27%), στις 6.606,49 μονάδες.
