Το Άμπου Ντάμπι αποδέχτηκε την πρόσκληση του Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Το Αμπού Ντάμπι είναι μεταξύ των πρώτων κυβερνήσεων που επιδοκίμασαν δημόσια την πρωτοβουλία του Τραμπ

Newsbomb

Το Άμπου Ντάμπι αποδέχτηκε την πρόσκληση του Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Κατεστραμμένα κτίρια από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για την Γάζα, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, τοποθετώντας το Αμπού Ντάμπι μεταξύ των πρώτων κυβερνήσεων που επιδοκίμασαν δημόσια την πρωτοβουλία.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα ΗΑΕ είναι έτοιμα «να συμβάλουν ενεργά στην αποστολή του Συμβουλίου Ειρήνης, υποστηρίζοντας μεγαλύτερη συνεργασία, σταθερότητα και ευημερία για όλους», υπογραμμίζοντας την επίσημη ευθυγράμμιση του Αμπού Ντάμπι με την νέα προσπάθεια επίλυσης συγκρούσεων της Ουάσινγκτον. Η αποδοχή του Αμπού Ντάμπι έρχεται την ώρα που κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αντέδρασαν επιφυλακτικά στο σχέδιο του Τραμπ, το οποίο έχει σκοπό να ξεκινήσει με τη σύγκρουση στη Γάζα προτού διευρυνθεί για την αντιμετώπιση και άλλων συγκρούσεων, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής και του καταστατικού χάρτη που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ορισμένοι ηγέτες προσέφεραν διφορούμενες απαντήσεις.

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε πως η χώρα της είναι «έτοιμη να κάνει αυτό που μας αναλογεί», ενώ ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μάικ Κάρνεϊ, δήλωσε πως η Οτάβα συμφώνησε «επί της αρχής» εν αναμονή περισσότερων λεπτομερειών.

Η συμπερίληψη ενός «καταστατικού χάρτη» στην επιστολή πρόσκλησης προκάλεσε ανησυχίες σε ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει την εργασία των Ηνωμένων Εθνών, που, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, δεν υποστηρίζουν τις προσπάθειές του να βάλει τέλος σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Το συμβούλιο θα έχει ισόβιο πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα κράτη μέλη θα περιοριστούν σε τριετείς θητείες εκτός εάν καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια το καθένα προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες του συμβουλίου και να κερδίσουν μια μόνιμη έδρα, αναφέρει η επιστολή.

«Αυτό προσφέρει απλώς την ιδιότητα του μόνιμου μέλους σε χώρες εταίρους που καταδεικνύουν βαθιά δέσμευση στην ειρήνη, την ασφάλεια, και την ευημερία», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση στην πλατφόρμα «X».

Η Ουγγαρία εξέδωσε επίσης αδιαμφισβήτητη αποδοχή, ενώ οι περισσότερες κυβερνήσεις απέφυγαν δημόσια σχόλια, εκφράζοντας ιδιωτικά ανησυχίες σχετικά με τις συνέπειες του σχεδίου για την εξουσία του ΟΗΕ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο κτίριο στην Καλλιθέα - Διακοπή κυκλοφορίας στην Δοΐράνης

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ», λέει φίλος της

20:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκαν τα «μαχαίρια» στο ΠΑΣΟΚ με βολές κατά Ανδρουλάκη ενόψει του συνεδρίου

20:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δραματική μείωση των γερμανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ - Μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Βερολίνου η Κίνα

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός ο Κωνσταντέλιας, αμφίβολος με Μπέτις - Επέστρεψε ο Μεϊτέ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν φθάνει στο Νταβός: «Το τέλος της νέας τάξης πραγμάτων;»

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική φυγή κατοίκων από το Κίεβο - Τα μισά κτίρια δεν έχουν θέρμανση λόγω ρωσικών πληγμάτων

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Άμπου Ντάμπι αποδέχτηκε την πρόσκληση του Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

20:18ΚΑΙΡΟΣ

Σε πλήρη ετοιμότητα η χώρα λόγω κακοκαιρίας - Κλειστά σχολεία, ισχυρά φαινόμενα και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

20:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς Ναν και Γκριγκόνις η αποστολή των γηπεδούχων

20:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Δολοφονία με σκηνοθετημένο σκηνικό ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή και όχι ατύχημα

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομίας έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Διαμαρτυρία για Mercosur (Βίντεο)

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πάρκαρε μπροστά σε κάδο απορριμμάτων και του πέταξαν τα σκουπίδια στο αυτοκίνητο

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στις 20:00 στον Λευκό Οίκο - Αν δεν ήμουν εγώ «το ΝΑΤΟ θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας»

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πως θα λειτουργήσει αύριο το Δημόσιο - Τι θα γίνει με τα ραντεβού

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ενέκρινε τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο, παρά τους φόβους για κατασκοπεία

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Διαμαντοπούλου - Δούκα για τη διαρροή της ομιλίας του στην ΚΟΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πως θα λειτουργήσει αύριο το Δημόσιο - Τι θα γίνει με τα ραντεβού

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Νάξο: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στην Πορτάρα

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

20:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Δολοφονία με σκηνοθετημένο σκηνικό ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή και όχι ατύχημα

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ