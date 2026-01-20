Ο Καναδάς μελετά σενάριο στρατιωτικής εισβολής από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της καναδικής εφημερίδας Globe and Mail, θα πρέπει να είναι η πρώτη φορά που ο καναδικός στρατός εξετάζει θεωρητικά μια αμερικανική επίθεση κατά της επικράτειάς του

Ο Καναδάς μελετά σενάριο στρατιωτικής εισβολής από τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, μιλά κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

AP
Ο καναδικός στρατός προσομοίωσε ένα σενάριο μιας στρατιωτικής εισβολής των ΗΠΑ στην χώρα και τις πιθανές απαντήσεις της Οτάβας, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε εκ νέου την ενδεχόμενη κατάκτηση του Καναδά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της καναδικής εφημερίδας Globe and Mail, θα πρέπει να είναι η πρώτη φορά -τον τελευταίο και πλέον αιώνα- που ο καναδικός στρατός εξετάζει θεωρητικά μια αμερικανική επίθεση κατά της επικράτειάς του, όπως σημείωσαν δύο υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο αλλά για ένα μοντέλο, που χρησιμοποιείται με σκοπό τη στρατηγική σκέψη. Θεωρούν, εξάλλου, πολύ απίθανο να εξετάζεται μια τέτοια επιχείρηση από την αμερικανική κυβέρνηση.

Παρόλα αυτά, από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο ίδιος έχει επαναλάβει συχνά ότι θέλει ο Καναδάς να γίνει η 51η αμερικανική πολιτεία.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ενώ οι αμερικανικές φιλοδοξίες για τη Γροιλανδία ανησυχούν τους συμμάχους της Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια φωτογραφία, που δημιουργήθηκε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, όπου διακρίνεται ο ίδιος μέσα στο Οβάλ Γραφείο με τους Ευρωπαίους ηγέτες μπροστά από έναν χάρτη όπου η αμερικανική σημαία καλύπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα.

Καναδάς - ΗΠΑ - ΤΝ - Χάρτης

Η φωτογραφία, που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, που ανήρτησε ο Τραμπ στο Truth Social

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζει ο καναδικός στρατός, σε περίπτωση εισβολής από τον νότο, οι αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν σε θέση να εξουδετερώσουν τις κύριες στρατηγικές θέσεις του Καναδά μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ίσως και σε δύο ημέρες.

Με βάση την υπόθεση αυτή που εξετάζει ο στρατός, η καναδική απάντηση θα μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας εκστρατείας εξέγερσης, που θα περιλάμβανε ενέδρες και «τακτικές ανταρτοπόλεμου», όμοιες με τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν.

Ο Καναδάς είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και εταίρος της Ουάσινγκτον στην αεροπορική άμυνα στο βορειοαμερικανικό μέρος της ηπείρου με κοινή στρατιωτική διοίκηση, τη NORAD (Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής).

