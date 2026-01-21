Στη Μόσχα την Πέμπτη ο Γουίτκοφ για να συναντήσει τον Πούτιν

Φωτ. Αρχείου - Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση στο Κρεμλίνο, στις 6 Αυγούστου 2025.

Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βαντιμίρ Πούτιν θα έχει αύριο Πέμπτη στη Μόσχα, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο συνέντευξή του CNBC.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να πάμε να τον συναντήσουμε (Πούτιν) την Πέμπτη», είπε ο Γουίτκοφ, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, η ρωσική πλευρά ζήτησε τη συνάντηση κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε «ως είναι μια σημαντική δήλωση εκ μέρους τους».

Το Κρεμλίνο είχε προαναγγείλει τη συνάντηση την περασμένη εβδομάδα χωρίς ωστόσο να δώσει ακριβή ημερομηνία.

Ερωτηθείς εάν ο Πούτιν θα ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ο Γουίτκοφ είπε «έτσι νομίζω» και επανέλαβε ότι είχε απευθυνθεί πρόσκληση στον Πούτιν.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο ειδικός απεσταλμένος είπε ότι τις τελευταίες εβδομάδες κατέστη δυνατό να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη διευθέτηση στην Ουκρανία.

Η τελευταία φορά που Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Πούτιν ήταν στο Κρεμλίνο στις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά χωρίς να βρεθεί κάποια συμβιβαστική λύση για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ωστόσο μετά από συνομιλίες Τραμπ - Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για το 95% των θεμάτων.

Ακολούθησε η απόπειρα με ουκρανικά drones κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας με συνέπεια η Μόσχα - σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ - να αναθεωρήσει τη διαπραγματευτική θέση της.