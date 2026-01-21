Ιαπωνία: Πώς η αίρεση «Σέχτα της Σελήνης» συνδέεται με τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Άμπε

Ένα πορτρέτο του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε κρέμεται στη σκηνή κατά τη διάρκεια της κρατικής κηδείας του στο Τόκιο. Ο Άμπε δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2022

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο καθ' ομολογία δράστης της δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, τον Ιούλιο του 2022 στο Τόκιο, επαναφέροντας στο προσκήνιο την Εκκλησία της Ενοποίησης, γνωστή αίρεση και ως «Σέχτα της Σελήνης», που φέρεται να ήταν και το κίνητρο του δράστη.

Ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, 45 ετών πυροβόλησε και σκότωσε τον Άμπε, τον μακροβιότερο πρωθυπουργό στη σύγχρονη Ιαπωνία, ενώ συμμετείχε σε προεκλογική συγκέντρωση.

Ο Tetsuya Yamagami, συλλαμβάνεται κοντά στον τόπο των πυροβολισμών στην επαρχία Νάρα, στη δυτική Ιαπωνία, την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της χώρας του, πέθανε μετά από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας στη δυτική Ιαπωνία. Yomiuri Shimbun

Το κίνητρο του δολοφόνου για τη διάπραξή του, καταγγέλλοντας τους υποτιθέμενους δεσμούς του πρώην προέδρου με την Εκκλησία της Ενοποίησης και ισχυριζόμενος ότι χρεοκόπησε την οικογένειά του, αύξησε το ενδιαφέρον για την ομάδα.

Το 1954, Sun Myung Moon, γεννημένος το 1920 με το όνομα Moon Yong-myung στη σημερινή Βόρεια Κορέα, ίδρυσε την Ένωση του Αγίου Πνεύματος για την Ενοποίηση του Παγκόσμιου Χριστιανισμού στη Σεούλ, γνωστή και ως «Σέχτα της Σελήνης» με έδρα τη Νότια Κορέα.

Η ομάδα άρχισε να επεκτείνεται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60 με το άνοιγμα ναών σε χώρες όπως η Ιαπωνία ή οι ΗΠΑ.

Ο Myung Moon, ο οποίος πέρασε τρία χρόνια σε στρατόπεδο εργασίας της Βόρειας Κορέας του Κιμ Ιλ-Σουνγκ πριν απελευθερωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, εμφανίστηκε ως νέος μεσσίας, ισχυριζόμενος ότι ο Ιησούς Χριστός του εμφανίστηκε στην εφηβεία του και του ζήτησε να τελειώσει το έργο του στη γη.

Αμερικανικό δικαστήριο καταδίκασε το 1982 τον «αιδεσιμότατο» σε ενάμιση χρόνο φυλάκιση, ενώ η διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, επανίδρυσε την εκκλησία το 1994 με το όνομα Οικογενειακή Ομοσπονδία για την Ειρήνη και την Παγκόσμια Ενοποίηση και ηπιότερες πολιτικές θέσεις.

Μετά τον θάνατο του Myung Moon, το 2012, η ομάδα, η οποία εκείνη την εποχή ισχυριζόταν ότι είχε τρία εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο, χωρίστηκε λόγω διαφωνιών μεταξύ της χήρας του αιδεσιμότατου, Χαν Χακ-τζα, και πολλών από τα 15 παιδιά του ζευγαριού.

Το ιαπωνικό παρακλάδι του αρχικού κινήματος τέθηκε υπό έντονο δημόσιο έλεγχο στην Ιαπωνία αφού ο Γιαμαγκάμι αποκάλυψε σημαντικές συνδέσεις μεταξύ της εγχώριας πολιτικής σκηνής και της αίρεσης.

Η δολοφονία έκανε επίσης πολλά θύματα του δόγματος στη χώρα να φέρουν στο φως τις ιστορίες τους, ειδικά παιδιά μελών που ισχυρίζονται ότι έχουν ληστευτεί και εκβιαστεί από τους γονείς τους για να δώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην αίρεση.

Ιαπωνικό δικαστήριο αν και τον περασμένο Μάρτιο διέταξε τη διάλυση της «αίρεσης της Σελήνης» ως θρησκευτικής οργάνωσης, ωστόσο η έφεση της ομάδας μπλόκαρε τη διαδικασία, που παραμένει σε εξέλιξη.

Μόλις πριν από μια εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας Κιμ Μιν-σέοκ απηύθυνε δημόσια έκκληση για «εξάλειψη» των «ψευδοθρησκειών», ενώ υπό έρευνα βρίσκεται και η αρχηγός της «Σέχτα της Σελήνης», Χαν Χακ-τζα, για την υποτιθέμενη συμμετοχή της σε δωροδοκίες πολιτικών.