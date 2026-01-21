Ιαπωνία: Πώς η αίρεση «Σέχτα της Σελήνης» συνδέεται με τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Άμπε

Η δολοφονία Άμπε άνοιξε στόματα, κυρίως παιδιών μελών της αίρεσης, καταγγέλλοντας ότι εκβιάστηκαν από τους γονείς για να δωρίσουν  περιουσιακά τους στοιχεία στην αίρεση.

Newsbomb

Ιαπωνία: Πώς η αίρεση «Σέχτα της Σελήνης» συνδέεται με τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Άμπε

Ένα πορτρέτο του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε κρέμεται στη σκηνή κατά τη διάρκεια της κρατικής κηδείας του στο Τόκιο. Ο Άμπε δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2022

Pool European Pressphoto Agency
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο καθ' ομολογία δράστης της δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, τον Ιούλιο του 2022 στο Τόκιο, επαναφέροντας στο προσκήνιο την Εκκλησία της Ενοποίησης, γνωστή αίρεση και ως «Σέχτα της Σελήνης», που φέρεται να ήταν και το κίνητρο του δράστη.

Ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, 45 ετών πυροβόλησε και σκότωσε τον Άμπε, τον μακροβιότερο πρωθυπουργό στη σύγχρονη Ιαπωνία, ενώ συμμετείχε σε προεκλογική συγκέντρωση.

ADDITION APTOPIX Japan Abe Shot

Ο Tetsuya Yamagami, συλλαμβάνεται κοντά στον τόπο των πυροβολισμών στην επαρχία Νάρα, στη δυτική Ιαπωνία, την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της χώρας του, πέθανε μετά από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας στη δυτική Ιαπωνία.

Yomiuri Shimbun

Το κίνητρο του δολοφόνου για τη διάπραξή του, καταγγέλλοντας τους υποτιθέμενους δεσμούς του πρώην προέδρου με την Εκκλησία της Ενοποίησης και ισχυριζόμενος ότι χρεοκόπησε την οικογένειά του, αύξησε το ενδιαφέρον για την ομάδα.

Το 1954, Sun Myung Moon, γεννημένος το 1920 με το όνομα Moon Yong-myung στη σημερινή Βόρεια Κορέα, ίδρυσε την Ένωση του Αγίου Πνεύματος για την Ενοποίηση του Παγκόσμιου Χριστιανισμού στη Σεούλ, γνωστή και ως «Σέχτα της Σελήνης» με έδρα τη Νότια Κορέα.

Η ομάδα άρχισε να επεκτείνεται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60 με το άνοιγμα ναών σε χώρες όπως η Ιαπωνία ή οι ΗΠΑ.

Ο Myung Moon, ο οποίος πέρασε τρία χρόνια σε στρατόπεδο εργασίας της Βόρειας Κορέας του Κιμ Ιλ-Σουνγκ πριν απελευθερωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, εμφανίστηκε ως νέος μεσσίας, ισχυριζόμενος ότι ο Ιησούς Χριστός του εμφανίστηκε στην εφηβεία του και του ζήτησε να τελειώσει το έργο του στη γη.

Αμερικανικό δικαστήριο καταδίκασε το 1982 τον «αιδεσιμότατο» σε ενάμιση χρόνο φυλάκιση, ενώ η διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, επανίδρυσε την εκκλησία το 1994 με το όνομα Οικογενειακή Ομοσπονδία για την Ειρήνη και την Παγκόσμια Ενοποίηση και ηπιότερες πολιτικές θέσεις.

Μετά τον θάνατο του Myung Moon, το 2012, η ομάδα, η οποία εκείνη την εποχή ισχυριζόταν ότι είχε τρία εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο, χωρίστηκε λόγω διαφωνιών μεταξύ της χήρας του αιδεσιμότατου, Χαν Χακ-τζα, και πολλών από τα 15 παιδιά του ζευγαριού.

Το ιαπωνικό παρακλάδι του αρχικού κινήματος τέθηκε υπό έντονο δημόσιο έλεγχο στην Ιαπωνία αφού ο Γιαμαγκάμι αποκάλυψε σημαντικές συνδέσεις μεταξύ της εγχώριας πολιτικής σκηνής και της αίρεσης.

Η δολοφονία έκανε επίσης πολλά θύματα του δόγματος στη χώρα να φέρουν στο φως τις ιστορίες τους, ειδικά παιδιά μελών που ισχυρίζονται ότι έχουν ληστευτεί και εκβιαστεί από τους γονείς τους για να δώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην αίρεση.

Ιαπωνικό δικαστήριο αν και τον περασμένο Μάρτιο διέταξε τη διάλυση της «αίρεσης της Σελήνης» ως θρησκευτικής οργάνωσης, ωστόσο η έφεση της ομάδας μπλόκαρε τη διαδικασία, που παραμένει σε εξέλιξη.

Μόλις πριν από μια εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας Κιμ Μιν-σέοκ απηύθυνε δημόσια έκκληση για «εξάλειψη» των «ψευδοθρησκειών», ενώ υπό έρευνα βρίσκεται και η αρχηγός της «Σέχτα της Σελήνης», Χαν Χακ-τζα, για την υποτιθέμενη συμμετοχή της σε δωροδοκίες πολιτικών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Mercosur: «Όχι λευκή επιταγή σε μια προβληματική συμφωνία»

15:39ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Δημοσιεύει εικόνες – ντοκουμέντα από εκατοντάδες νεκρούς Ιρανούς διαδηλωτές

15:36LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το Σόι φέτος γ@@@ και δέρνει, περίμενα αυτή την επιτυχία»

15:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Δανεικός στη Μάντοβα ο Χρυσόπουλος, στην Κύπρο ο Οντουμπάτζο

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Μηνύματα 112 σε POS: «Δεν είναι σφάλμα του συστήματος», λένε πηγές της Πολιτικής Προστασίας

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε δέντρο στη Βούλα λόγω της ισχυρής νεροποντής - Αποκλεισμένη η οδός Βασιλέως Παύλου

15:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρατηρητήριο fake news της ΝΔ: Ψέμα ότι οι ευρωβουλευτές μας καταψήφισαν το δικαίωμα στην άμβλωση

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Live: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Οι ΗΠΑ είναι η οικονομική ατμομηχανή του πλανήτη

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή οχήματος μετά τα διόδια Αφιδνών - Καθυστερήσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Νταβός: Προσγειώθηκε το ελικόπτερο του Τραμπ - Σύντομα η ομιλία του

15:13ΚΟΣΜΟΣ

«Πράσινο» φως για τη πόλη των 34,6 δισ. ευρώ στην έρημο: Θα έχει πίστα F1 και στάδιο Μουντιάλ

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρή 26χρονη μετανάστρια - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 3χρονος

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Πώς η αίρεση «Σέχτα της Σελήνης» συνδέεται με τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Άμπε

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώσεις σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκαν πακέτα με 2 κιλά κοκαΐνη στο «Ελ.Βενιζέλος» - Συνελήφθη 28χρονος

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ο παραλιακός δρόμος στο Λετογιάννι «εξαφανίστηκε» - Άνεμοι έως 120 χλμ και μεγάλα κύματα

14:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη - Ήττα από την Αντρέεβα

14:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν και Μήτογλου στο Τελ Αβίβ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καθίζηση 5 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης - Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού - Φωτογραφίες

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή οχήματος μετά τα διόδια Αφιδνών - Καθυστερήσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωκοινοβούλιο: «Παγώνει» τη συμφωνία με την Mercosur - Την στέλνει στο ανώτατο Δικαστήριο της Ε.Ε.

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

11:10LIFESTYLE

Η επόμενη μέρα στον Ant1 για την Άννα Λιβαθυνού

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώσεις σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Αποκαλύφθηκε η αιτία του ξαφνικού θανάτου του 29χρονου γκρανμέτρ στο σκάκι

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκαν πακέτα με 2 κιλά κοκαΐνη στο «Ελ.Βενιζέλος» - Συνελήφθη 28χρονος

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ