Συνάντηση Πούτιν σήμερα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης δεσμευμένων ρωσικών πόρων

Συνάντηση Πούτιν σήμερα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ

O Πούτιν με τον Στιβ Γουίτκοφ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε πως θα συναντηθεί εντός της ημέρας με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, στους οποίους έχει ανατεθεί να διαπραγματευτούν τους όρους συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζει να μαίνεται επί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, είπε ακόμη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας ότι θα μπορούσε να συζητήσει την ενδεχόμενη αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών πόρων για την ανοικοδόμηση σε περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές από τον πόλεμο με τους αμερικανούς απεσταλμένους.

«Η πιθανότητα αυτή τελεί υπό συζήτηση με αντιπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», είπε, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.

Ακόμη, ανέφερε πως θα συζητήσει τη χρήση κάποιων από αυτούς τους πόρους με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς, με τον οποίο προγραμματίζει να συναντηθεί επίσης σήμερα.

Ακόμη, ο Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο.

Για τον Ρώσο πρόεδρο, η πρόταση αποτελεί κατά κύριο λόγο μέρος της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να εξευρεθεί λύση στο Μεσανατολικό.

Πριν καν υπάρξει απόφαση για τη συμμετοχή στο συμβούλιο αυτό, ο κ. Πούτιν είπε πως η Μόσχα είναι διατεθειμένη να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια--το ποσό που ζητείται από τον Τραμπ για τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή στο συμβούλιό του--από ρωσικούς δεσμευμένους πόρους στο πλαίσιο λύσης του Μεσανατολικού «με δεδομένη την ειδική σχέση της Ρωσίας με τον παλαιστινιακό λαό».

