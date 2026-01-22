Γροιλανδία: Τρία λίτρα νερό, φάρμακα και ραδιόφωνα - Φυλλάδιο «πολέμου» διανέμεται στους πολίτες

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας προετοιμάζει τους πολίτες για το χειρότερο σενάριο υπό την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να κατακτήσει με οποιοδήποτε τρόπο το συγκεκριμένο κομμάτι γης.

Την Τετάρτη στην πρωτεύουσα, παρουσιάστηκε επισήμως ένα φυλλάδιο με τίτλο «Προετοιμαστείτε για κρίσεις: να είστε αυτάρκεις για πέντε ημέρες» – το οποίο παρέχει συμβουλές στον πληθυσμό για το πώς να συμπεριφέρεται σε περίπτωση κρίσης. «Αυτό το έγγραφο είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν περιμένουμε να χρειαστεί να καταφύγουμε σε αυτό», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο Γροιλανδός υπουργός Αυτάρκειας Πίτερ Μποργκ.

Το κιτ επιβίωσης 5 ημερών

Το φυλλάδιο που ετοίμασε η κυβέρνηση παρέχει πρώτα μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για το πώς να προετοιμαστείτε για μια υποθετική πενθήμερη έκτακτη ανάγκη.

Τα απαραίτητα περιλαμβάνουν τρία λίτρα νερό ανά άτομο για κάθε μέρα, τρόφιμα μακράς διάρκειας, εξοπλισμό κυνηγιού και ψαρέματος, φάρμακα και κιτ πρώτων βοηθειών.

Όσον αφορά στα εργαλεία επικοινωνίας, συνιστά ραδιόφωνα και δορυφορικές συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία ή ηλιακή ενέργεια.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι οδηγίες είναι αμερόληπτες και στοχεύουν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ετοιμότητας. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας και της συλλογικής ετοιμότητας εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς προβολής της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιανουαρίου 2025, το 85% των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας αντιτίθεται στην προσάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με μόνο το 6% να είναι υπέρ.