Έλον Μασκ: «Σε 10 έως 20 χρόνια, η εργασία θα είναι προαιρετική και τα χρήματα άχρηστα»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ δήλωσε στο πρόσφατο Φόρουμ Επενδύσεων ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσινγκτον ότι τα επόμενα 10 έως 20 χρόνια, η εργασία θα είναι προαιρετική, παρομοιάζοντας την απόφαση για εργασία...με την πιο επίπονη συντήρηση ενός λαχανόκηπου.

«Η πρόβλεψή μου είναι ότι η εργασία θα είναι προαιρετική. Θα είναι σαν να παίζεις αθλήματα ή να παίζεις βιντεοπαιχνίδι ή κάτι τέτοιο», είπε ο Μασκ. «Αν θέλεις να δουλέψεις, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που μπορείς να πηγαίνεις στο κατάστημα και να αγοράζεις λαχανικά ή να καλλιεργείς λαχανικά στην αυλή σου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να καλλιεργήσεις λαχανικά στην αυλή σου και μερικοί άνθρωποι το κάνουν ακόμα επειδή τους αρέσει να καλλιεργούν λαχανικά».

Το μέλλον της προαιρετικής εργασίας θα είναι το αποτέλεσμα εκατομμυρίων ρομπότ στο εργατικό δυναμικό, ικανών να εγκαινιάσουν ένα κύμα βελτιωμένης παραγωγικότητας, σύμφωνα με τον Μασκ. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, με περιουσία περίπου 681 δισεκατομμυρίων δολαρίων , προσπαθεί να επεκτείνει την Tesla πέρα ​​από τα ηλεκτρικά οχήματα, εργαζόμενος για την ενοποίηση των εκτεταμένων επιχειρηματικών του συμφερόντων στο ευρύτερο όραμά του για ένα μέλλον που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ.

ΑΡΧΕΙΟ - Ο Elon Musk παρευρίσκεται στο Σαουδικό Φόρουμ Επενδύσεων στο Κέντρο Κένεντι, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Στόχος του μεταξύ άλλων να προέρχεται το 80% της αξίας της Tesla από τα ρομπότ Optimus, παρά τις συνεχείς καθυστερήσεις στην παραγωγή των ανθρωποειδών bots.

Αυτές οι εξελίξεις στον αυτοματισμό θα έχουν και άλλα οφέλη, σύμφωνα με τον Μασκ. Σε ένα επεισόδιο του podcast Moonshots με τον Πίτερ Διαμαντίδη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μασκ προέβλεψε επίσης ότι τα αυτόματα χειρουργεία του θα ξεπεράσουν σε αριθμό τους χειρουργούς μέσα στη δεκαετία. Στο φανταστικό μέλλον του Μασκ, οι άνθρωποι θα χρειάζονταν αυτή την εξαιρετική ιατρική φροντίδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η υπέρβαση του προβλήματος της περιορισμένης διάρκειας ζωής είπε, είναι...απλό ζήτημα προγραμματισμού, με την πρόσβαση στην αθανασία να είναι εφικτή για τον άνθρωπο χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη. «Είσαι προγραμματισμένος να πεθάνεις. Έτσι, αν αλλάξεις το πρόγραμμα, θα ζήσεις περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά ο Μασκ.

Είναι εφικτό το όραμα του Μασκ για προαιρετική εργασία;

Η δημιουργία του κόσμου που περιγράφει ο Μασκ θα αποτελέσει πρόκληση, σύμφωνα με τους οικονομολόγους. Πρώτα απ 'όλα, υπάρχει το ερώτημα εάν η τεχνολογία για την αυτοματοποίηση των θέσεων εργασίας θα είναι προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Ενώ το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης μειώνεται, η ρομποτική είναι επίμονα ακριβή, καθιστώντας την πιο δύσκολη στην κλιμάκωσή της, σύμφωνα με την Iωάννα Μαρινέσκου, οικονομολόγο και αναπληρώτρια καθηγήτρια δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, η οποία μαζί με τον συνάδελφό της Kόνραντ Κόνρινγκ δημοσίευσαν μια εργασία στο Brookings Institution πέρυσι.

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία, είπε η Μαρινέσκου. Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να εφαρμοστούν σε μυριάδες θέσεις εργασίας σε υπαλλήλους γραφείου, ενώ οι φυσικές μηχανές, οι οποίες, όπως είπε, είναι απαραίτητες στην αυτοματοποιημένη εργασία, δεν είναι μόνο πιο ακριβές, αλλά και ιδιαίτερα εξειδικευμένες, συμβάλλοντας στην επιβράδυνση της εφαρμογής τους στον χώρο εργασίας.

Μια έκθεση του Yale Budget Lab από τον Οκτώβριο του 2025 διαπίστωσε ότι από τη δημόσια δημοσίευση του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, «η ευρύτερη αγορά εργασίας δεν έχει βιώσει αισθητή αναστάτωση» λόγω της αυτοματοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

