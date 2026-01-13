Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι ονειρεύεται να συναντήσει εξωγήινους - Βίντεο

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δήλωσε ότι ονειρεύεται να συναντήσει εξωγήινους.

Αυτό δήλωσε αυτό σε εκδήλωση με το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με τον Μασκ, η Space X σχεδιάζει να δημιουργήσει μεγάλα διαστημόπλοια ικανά να μεταφέρουν ανθρώπους στη Σελήνη, τον Άρη και άλλους πλανήτες.

«Έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε το Star Trek πραγματικότητα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική Ακαδημία Αστροστόλου, έτσι ώστε να μην είναι πλέον απλώς επιστημονική φαντασία αλλά επιστημονικό γεγονός. Είμαστε βέβαιοι ότι το μέλλον των διαστημικών ταξιδιών δεν είναι μόνο η Σελήνη ή ο Άρης, αλλά και άλλοι πλανήτες. Και τελικά, σε άλλα αστρικά συστήματα, όπου μπορεί να συναντήσουμε εξωγήινους ή να βρούμε ίχνη χαμένων πολιτισμών. Αυτό δεν είναι απλώς ένα όνειρο - είναι ένας στόχος», δήλωσε ο Μασκ.

NOW - Musk introduces Secretary of War Hegseth at Starbase, Texas, saying the goal of Space Force is "ultimately going beyond our star system to other star systems, where we may meet aliens, or discover long-dead alien civilizations." pic.twitter.com/88rsB8O8gZ — Disclose.tv (@disclosetv) January 13, 2026

