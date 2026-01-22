«Ξεμπλοκάρει» η συμφωνία εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών μετά το βήμα πίσω του Τραμπ
Νέα αρχή στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το βήμα πίσω του Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Γροιλανδίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επανεξετάσει τη συμφωνία εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα (26/01), μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τις απειλές για νέους δασμούς με αφορμή τη Γροιλανδία.
Η Ένωση θα επανεκκινήσει τις εργασίες για τη συμφωνία εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το αμερικανικό συνεργαζόμενο δίκτυο NBC. Η νομοθετική διαδικασία για την επίσημη έγκριση και εφαρμογή της συμφωνίας –που είχε επιτευχθεί πέρυσι– είχε «παγώσει», εξαιτίας των απειλών του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών στα κράτη – μέλη της Ένωσης.
Ωστόσο, μετά τη χθεσινή αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου, οι ευρωβουλευτές σκοπεύουν να προχωρήσουν εκ νέου με τη συμφωνία από τη Δευτέρα, όπως ανέφερε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.
Ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, ανέφερε ότι «σχεδόν καμία λεπτομέρεια δεν είναι ακόμη γνωστή σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ωστόσο, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».
Παράλληλα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας.