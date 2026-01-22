«Ξεμπλοκάρει» η συμφωνία εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών μετά το βήμα πίσω του Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επανεξετάσει τη συμφωνία εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα (26/01), μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τις απειλές για νέους δασμούς με αφορμή τη Γροιλανδία.

Η Ένωση θα επανεκκινήσει τις εργασίες για τη συμφωνία εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το αμερικανικό συνεργαζόμενο δίκτυο NBC. Η νομοθετική διαδικασία για την επίσημη έγκριση και εφαρμογή της συμφωνίας –που είχε επιτευχθεί πέρυσι– είχε «παγώσει», εξαιτίας των απειλών του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών στα κράτη – μέλη της Ένωσης.

Ωστόσο, μετά τη χθεσινή αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου, οι ευρωβουλευτές σκοπεύουν να προχωρήσουν εκ νέου με τη συμφωνία από τη Δευτέρα, όπως ανέφερε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, ανέφερε ότι «σχεδόν καμία λεπτομέρεια δεν είναι ακόμη γνωστή σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ωστόσο, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Hardly any details are known yet about the proposed Greenland deal. But we need them in order to decide how to proceed with the implemantation of the EU-US trade deal. @EP_Trade will revisit the issue on Monday and discuss the way forward. (3/3) — Bernd Lange (@berndlange) January 22, 2026

Παράλληλα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας.