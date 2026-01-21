ΕΕ: Ρίχνει «πάγο» στην εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ μετά την τοποθέτηση Τραμπ για την Γροιλανδία

Το νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέστειλε τις εργασίες για την τυπική έγκριση και εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες το περασμένο έτος.

Η απόφαση ελήφθη μετά την κλιμάκωση της ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, καθώς και τις απειλές για επιβολή δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που δεν στήριξαν τη στάση του.

«Δεδομένων των συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για δασμούς, κατά της Γροιλανδίας και της Δανίας, αλλά και των ευρωπαίων συμμάχων τους, δεν μας απομένει άλλη επιλογή από το να αναστείλουμε τις εργασίες» για τη συμφωνία, δήλωσε ο Μπέρντ Λάνγκε, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Μέχρι οι ΗΠΑ να αποφασίσουν να επανέλθουν σε μια πορεία συνεργασίας αντί για αντιπαράθεση», δεν θα υπάρξει καμία κίνηση για την προώθηση της συμφωνίας, ανέφερε ο Λάνγκε σε ανακοίνωσή του.

«Η κυριαρχία μας και η εδαφική μας ακεραιότητα διακυβεύονται», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καταλήγοντας ότι «η συνέχιση της “business as usual” είναι αδύνατη».

Τι προέβλεπε η συμφωνία

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο πυρήνας της συμφωνίας προέβλεπε ανώτατο όριο 15% στους αμερικανικούς δασμούς για τις περισσότερες εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό αυτό συγκαταλεγόταν στα χαμηλότερα που είχαν παραχωρηθεί σε εμπορικό εταίρο την περασμένη χρονιά.

Ορισμένα προϊόντα από την ΕΕ, όπως τα γενόσημα φαρμακευτικά σκευάσματα, θα απαλλάσσονταν πλήρως από δασμούς.

Σε αντάλλαγμα για τους χαμηλότερους δασμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση -ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ- θα μείωνε επίσης τους δασμούς σε ορισμένα προϊόντα που εισάγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης