Χιλή: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τη φονική πυρκαγιά

Σύμφωνα με τον επίσημο κυβερνητικό απολογισμό, οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ενώ οι πυροπαθείς είναι κάπου 20.000

Χιλή: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τη φονική πυρκαγιά
Η εισαγγελία της Χιλής ανακοίνωσε τη σύλληψη αυτού που χαρακτήρισε τον βασικό ύποπτο για τη δασική πυρκαγιά η οποία προκάλεσε τους περισσότερους από τους 21 θανάτους στη νότια Χιλή, όπου οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες από το Σάββατο.

Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση «ενήλικο ο οποίος εμπλέκεται στην πυρκαγιά», δήλωσε στον Τύπο η Μαρσέλα Καρταχένα, εισαγγελική λειτουργός στον νομό Μπιομπίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι--21ος θάνατος καταγράφτηκε στον γειτονικό νομό Νιούμπλε.

Από την αρχή της εβδομάδας, οι αρχές είχαν ανακοινώσει άλλες τρεις συλλήψεις υπόπτων, ο ένας από τους οποίους αφέθηκε ελεύθερος. Οι αρχές θεωρούν ότι οι πυρκαγιές οφείλονταν σε εμπρησμούς και δίνουν προτεραιότητα σε αυτό το σενάριο.

«Πρόκειται για καθαρή μοχθηρία», για πρόθεση «να προκληθεί κακό, δεν υπάρχει καμιά άλλη εξήγηση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φελίσια Λάρα, 68 ετών, κάτοικος στην Πούντα Πάρα, στον νομό Μπιομπίο, το σπίτι της οποίας καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως τα περισσότερα στην κοινότητα αυτή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας που συνελήφθη είναι Χιλιανός, 39 ετών, με ποινικό μητρώο για επιθέσεις και πρόκληση «σοβαρών σωματικών βλαβών» και παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη βιομηχανική και την πνευματική ιδιοκτησία.

Κατά τον επίσημο κυβερνητικό απολογισμό, οι πυρκαγιές σε εξέλιξη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ενώ οι πυροπαθείς είναι κάπου 20.000. Οι φωτιές έπληξαν τους νομούς Αραουκανία, Νιούμπλε και Μπιομπίο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, ευνόησαν την εξάπλωση των πύρινων μετώπων, καταστρέφοντας ολόκληρα χωριά και πόλεις.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ξέσπασαν ταυτόχρονα πολλαπλές πυρκαγιές γύρω από την πόλη Βίνια δελ Μαρ, 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σαντιάγο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 138 ανθρώπους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα δεδομένα της εισαγγελίας. Οι έρευνες που διενεργήθηκαν κατόπιν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οφείλονταν σε εμπρησμούς που αποδόθηκαν σε πυροσβέστες και δασοφύλακες.

