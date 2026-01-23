Κηδεία Valentino: Το τελευταίο αντίο στον θρυλικό σχεδιαστή μόδας

Στη «Βασιλική των Αγγέλων και των Μαρτύρων», μια ιστορική εκκλησία που σχεδίασε ο Μιχαήλ Άγγελος τον 16ο αιώνα, πλήθος διασημοτήτων ενώθηκαν σήμερα το πρωί για να αποχαιρετήσουν τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή Valentino. Στην κηδεία έδωσαν το παρών κορυφαία ονόματα της μόδας, όπως οι σχεδιαστές Τομ Φορντ και Ντονατέλα Βερσάτσε, μαζί με την επί χρόνια διευθυντρια της Vogue Άννα Γουίντουρ και σταρ του Χόλιγουντ όπως η Αν Χάθαγουεϊ.

Η Άν Χάθαγουεϊ AP

Ο Alessandro Michelle, ο νυν δημιουργικός διευθυντής του Valentino, έφτασε ντυμένος στα μαύρα, ενώ ο Pierpaolo Piccioli, ο οποίος ηγήθηκε της ομώνυμης μάρκας του Valentino από το 2008 έως το 2024, εθεάθη να μπαίνει στην εκκλησία μαζί με τον Francois-Henri Pinault - τον νυν πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Kering, της μητρικής εταιρείας των Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga και άλλων.

Λουλούδια και μηνύματα για τον μεγάλο αγαπημένο της ιταλικής μόδας AP

Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες λευκά στεφάνια μεταφέρονταν στη βασιλική της Ρώμης, ενώ το κοινό σχημάτισε ουρά έξω από την εκκλησία, κάποιοι ντυμένοι στα κόκκινα ή κρατώντας κόκκινες τσάντες, πορτοφόλια και κασκόλ - ως φόρο τιμής στο αγαπημένο χρώμα του σχεδιαστή. Ένας θαυμαστής έξω από την εκκλησία έδειξε μια αφίσα στην κάμερα: «Αντίο Βαλεντίνο. Ο τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας» έγραφε.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε AP

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών στην κατοικία του στη Ρώμη τη Δευτέρα (19/1), λατρεύτηκε από γενιές βασιλικών οικογενειών, πρώτες κυρίες και διασημότητες όπως η Τζάκι Κένεντι Ωνάση, η βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια και η Τζούλια Ρόμπερτς, οι οποίες ορκίζονταν ότι ο δικός τους Valentino πάντα τις έκανε να δείχνουν και να νιώθουν όσο καλύτερα μπορούσαν.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν ήδη αποτίσει φόρο τιμής στον «τελευταίο αυτοκράτορα» της ιταλικής μόδας κατά τη διάρκεια τoυ διήμερου λαϊκού προσκυνήματος στο PM23, τον νέο εκθεσιακό χώρο τέχνης και πολιτισμού που εγκαινίασε το Ίδρυμα Valentino Garavani το 2025. Ο Valentino διατηρούσε πάντα το ατελιέ του στη Ρώμη, ενώ παρουσίαζε κυρίως τις συλλογές του στο Παρίσι.

Τα πολυτελή φορέματά του έχουν κοσμήσει αμέτρητα βραβεία Όσκαρ, κυρίως το 2001, όταν η Ρόμπερτς φόρεσε μια vintage ασπρόμαυρη δημιουργία για να παραλάβει το αγαλματίδιο της καλύτερης ηθοποιού. Η Κέιτ Μπλάνσετ φόρεσε επίσης ένα Valentino με έναν ώμο από μετάξι σε κίτρινο χρώμα όταν κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου το 2005.

