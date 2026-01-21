Σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την Πέμπτη η σορός του Valentino, κοντά στο ιστορικό του ατελιέ

Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε από σήμερα το πρωί η σορός του παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Valentino, ο οποίος πέθανε προχθές, Δευτέρα, σε ηλικία 93 ετών.

Η σορός του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο μουσείο PM23 του ιδρύματός του, στην Piazza Mignanelli της Ρώμης, κοντά στα Ισπανικά Σκαλιά – εκεί όπου βρισκόταν και το ιστορικό του ατελιέ. Χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν για να τον τιμήσουν και να πουν το τελευταίο «αντίο»…

Ο Valentino Garavani / AP

Το λαϊκό προσκύνημα πρόκειται να συνεχιστεί και αύριο, Πέμπτη, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κοντά στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί άσπρα τριαντάφυλλα, ενώ στην αίθουσα έχει τοποθετηθεί και μια μεγάλη φωτογραφία- πορτραίτο του στιλίστα.

AP

Την Παρασκευή, η κηδεία του Valentino Garavani θα πραγματοποιηθεί, όπως τελικώς αποφασίσθηκε, σε έναν από τους μεγαλύτερους ναούς της ιταλικής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για την εκκλησία «Σάντα Μαρία Ντέλι Αντζελι», η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό «Τέρμινι». Στην λιτή τελετή της κηδείας, η οποία θα αρχίσει στις 11 ώρα Ιταλίας, θα είναι παρών και ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα.

AP

AP

Διαβάστε επίσης