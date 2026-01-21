Σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την Πέμπτη η σορός του Valentino, κοντά στο ιστορικό του ατελιέ
Την Παρασκευή η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή
Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε από σήμερα το πρωί η σορός του παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Valentino, ο οποίος πέθανε προχθές, Δευτέρα, σε ηλικία 93 ετών.
Η σορός του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο μουσείο PM23 του ιδρύματός του, στην Piazza Mignanelli της Ρώμης, κοντά στα Ισπανικά Σκαλιά – εκεί όπου βρισκόταν και το ιστορικό του ατελιέ. Χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν για να τον τιμήσουν και να πουν το τελευταίο «αντίο»…
Το λαϊκό προσκύνημα πρόκειται να συνεχιστεί και αύριο, Πέμπτη, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κοντά στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί άσπρα τριαντάφυλλα, ενώ στην αίθουσα έχει τοποθετηθεί και μια μεγάλη φωτογραφία- πορτραίτο του στιλίστα.
Την Παρασκευή, η κηδεία του Valentino Garavani θα πραγματοποιηθεί, όπως τελικώς αποφασίσθηκε, σε έναν από τους μεγαλύτερους ναούς της ιταλικής πρωτεύουσας.
Πρόκειται για την εκκλησία «Σάντα Μαρία Ντέλι Αντζελι», η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό «Τέρμινι». Στην λιτή τελετή της κηδείας, η οποία θα αρχίσει στις 11 ώρα Ιταλίας, θα είναι παρών και ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα.