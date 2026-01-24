Έρευνα: Πώς τα ρομαντικά μυθιστορήματα επηρεάζουν τις φαντασιώσεις και την επικοινωνία των ζευγαριών

Η ρομαντική λογοτεχνία για πολλά άτομα δεν αποτελεί μόνο μια μορφή ψυχαγωγίας, αλλά και ένα εργαλείο αυτογνωσίας

Έρευνα: Πώς τα ρομαντικά μυθιστορήματα επηρεάζουν τις φαντασιώσεις και την επικοινωνία των ζευγαριών
Οι αναγνώστες ερωτικών μυθιστορημάτων συχνά μεταφέρουν τις «πλοκές» των βιβλίων στην προσωπική τους ζωή. Σύμφωνα με νέα έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 2.000 γυναίκες, περισσότερο από το ένα τρίτο των γυναικών που διαβάζουν τακτικά τέτοια βιβλία παραδέχεται ότι φαντασιώνεται τους χαρακτήρες των μυθιστορημάτων σε ένα καθημερινό πλαίσιο, ενώ το 38% έχει φανταστεί τον σύντροφό του στη θέση ενός λογοτεχνικού ήρωα.

Η μελέτη, που επικεντρώθηκε στις γυναίκες που απολαμβάνουν ρομαντική και ερωτική λογοτεχνία, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες διαβάζουν τέτοια βιβλία κατά μέσο όρο δύο φορές την εβδομάδα. Οι περισσότερες γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, θεωρούν τις ερωτικές σκηνές που περιγράφονται στα βιβλία ρεαλιστικές, αλλά περίπου το 20% διαφωνεί με αυτό.

Για πολλές από τις γυναίκες, τέτοια μυθιστορήματα χρησιμεύουν ως ένα τρόπος διαφυγής από την καθημερινότητα, ένας τρόπος χαλάρωσης και αποφυγής του στρες. Περίπου το ένα τρίτο των γυναικών σημείωσε ότι η ανάγνωση τέτοιων βιβλίων τις βοηθά να εξερευνήσουν τις φαντασιώσεις τους, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο βρίσκει έμπνευση για την καθημερινή τους ζωή τους από τα βιβλία. Επιπλέον, τα δύο τρίτα των γυναικών πιστεύουν ότι αυτή η λογοτεχνία βοηθά στην ομαλοποίηση θεμάτων που προηγουμένως θεωρούνταν ταμπού, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων για την ευχαρίστηση.

Ο ρόλος των social media

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η άνοδος των online αναγνωστικών κοινοτήτων (bookclubs), έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών διάβασε κάποιου είδους ρομαντικού περιεχομένου στα social media το 2025 και πάνω από το 40% χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες για να ανακαλύψει νέα βιβλία. Πάνω από το 50% συζητά τα βιβλία που διαβάζει με φίλους και περίπου το 57% με συντρόφους.

Ειδικοί σημειώνουν ότι η ανάγνωση τέτοιων βιβλίων μπορεί να αυξήσει την αυτοπεποίθηση των γυναικών να συζητούν για τις δικές τους ανάγκες, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από το 50% των γυναικών δήλωσαν ότι μετά την ανάγνωση ρομαντικών μυθιστορημάτων, ένιωθαν πιο άνετα να συζητούν ανοιχτά για προσωπικά θέματα.

Παρόλα αυτά, σημειώθηκαν και κάποια μειονεκτήματα στην ανάγνωση τέτοιων βιβλίων, όπως η υπερβολική εξιδανίκευση, η έλλειψη ρεαλισμού, συναισθημάτων και ρεαλιστικών διαλόγων. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι η επίδραση τέτοιων βιβλίων εκτείνεται πολύ πέρα από τη φαντασία και προάγει έναν πιο ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο στις σχέσεις.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ρομαντική λογοτεχνία για πολλές γυναίκες δεν αποτελεί μόνο μια μορφή ψυχαγωγίας, αλλά και ένα εργαλείο αυτογνωσίας και έναν τρόπο ενίσχυσης της συναισθηματικής και σεξουαλικής οικειότητας μέσα σε ένα ζευγάρι.

