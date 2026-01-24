Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν κυριαρχία στις αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία -Το μοντέλο της Κύπρου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν κυριαρχία σε εκτάσεις της Γροιλανδίας όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις, λαμβάνοντας ουσιαστικά τη στρατιωτική ιδιοκτησία των συγκεκριμένων περιοχών.

«Ναι», είπε σε συνέντευξή του στη New York Post από το Οβάλ Γραφείο. «Θα έχουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες συνομιλίες σε εξέλιξη».

Εδώ και μήνες, ο Τραμπ ασκεί πίεση στη Δανία να παραχωρήσει τον έλεγχο ολόκληρου του νησιού, δηλώνοντας ότι «τίποτα λιγότερο από την ιδιοκτησία» δεν αποκλείεται. Το ενδιαφέρον του για τη Γροιλανδία κυριάρχησε και στην παρουσία του στο Νταβό αυτή την εβδομάδα, ενώ μετά τη συνέντευξή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, φαίνεται ότι υπάρχει ένα «πλαίσιο» συμφωνίας.

Σύμφωνα με μία από τις προτάσεις που συζητούνται, οι ΗΠΑ δεν θα αποκτήσουν πλήρη κυριαρχία σε ολόκληρη τη χώρα της, αλλά θα κάνουν «κυριαρχία» στις περιοχές όπου βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως η διαστημική βάση Pituffik.

Το μοντέλο που εξετάζεται παραπέμπει στη συμφωνία για τις «κυρίαρχες στρατιωτικές βάσεις» της Βρετανίας στην Κύπρο, όπου οι βρετανικές βάσεις θεωρούνται βρετανικό έδαφος, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Οι Αμερικανοί εκφράζουν ανησυχία ότι η στρατιωτική πρόσβαση των ΗΠΑ στο νησί θα μπορούσε να περιοριστεί ή ακόμη και να τερματιστεί σε περίπτωση που η Γροιλανδία αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία. Η ασφάλεια θεωρείται κρίσιμη για τα αμερικανικά συμφέροντα εθνικής πολιτικής στην Αρκτική.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο η ίδια η Γροιλανδία συναινεί στο σχέδιο. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν τάσσεται υπέρ της παραχώρησης κυριαρχίας σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Η κυριαρχία είναι κόκκινη γραμμή», τόνισε.

Διαβάστε επίσης