Δήμαρχος Μιννεάπολης προς Τραμπ: «Πάρτε άμεσα μέτρα για την απομάκρυνση των ομοσπονδιακών πρακτόρων»

Ένας 51χρονος άνδρας έπεσε το Σάββατο από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης στη Μιννεάπολη .

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ. Οι λεπτομέρειες γύρω από τον πυροβολισμό δεν έχουν γίνει ακόμη σαφείς.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τρίσια ΜακΛόγκλιν, ανέφερε σε μήνυμα προς το AP ότι ο οποίος όπλο με δύο γεμιστήρες.

Το σημερινό περιστατικό συνέβη λίγο πάνω από ένα μίλι από το σημείο όπου σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου η 37χρονη Ρένε Γκουντ, η οποία έπεσε επίσης από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Ο Ουολζ, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, ανέφερε σε ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα ότι βρισκόταν σε επαφή με τον Λευκό Οίκο μετά το περιστατικό και κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσει τη «μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής μετανάστευσης στην ιστορία» όπως την χαρακτηρίζει το Υπουργείο. Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Αποσύρετε τους χιλιάδες βίαιους, άπειρους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Μετά τον πυροβολισμό, εξοργισμένο πλήθος συγκεντρώθηκε και φώναζε υβριστικά στους ομοσπονδιακούς πράκτορες, αποκαλώντας τους «δειλούς» και ζητώντας να φύγουν.

Η διασταύρωση όπου σημειώθηκε το περιστατικό έχει αποκλειστεί, ενώ οι πράκτορες της Συνοριοφυλακής βρίσκονται στο σημείο, κρατώντας γκλομπ.

Ο πυροβολισμός συνέβη μία μέρα μετά από συγκέντρωση χιλιάδων διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τα κατασταλιτικά μέτρα κατά μεταναστών, γεμίζοντας τους δρόμους της πόλης παρά το κρύο και απαιτώντας την αποχώρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης