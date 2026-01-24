Τουρκία: Βρέθηκε ακέφαλο πτώμα, τυλιγμένο σε σεντόνι, στην Κωνσταντινούπολη

Στην περιοχή Ντουατεπέ (Duatepe) του δήμου Σισλί στην Κωνσταντινούπολη εντοπίστηκε μέσα σε κάθε απορριμμάτων ακέφαλο πτώμα, τυλιγμένο σε σεντόνι, το οποίο εκτιμάται ότι ανήκει σε γυναίκα. Οι αρχές απέκλεισαν άμεσα την περιοχή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες ταυτοποίησης του ορού και η πολύπλευρη έρευνα.

Το μακάβριο εύρημα εντόπισε περίπου στις 19:40 Τούρκος ο οποίος συνέλεγε ανακυκλώσιμο από τα απορρίμματα, σε κάθε που βρίσκεται μπροστά από την οδό Kuyulubağ, στον αριθμό 25. Το σώμα ήταν τυλιγμένο σε σεντόνι και σακούλες.

Ο άνδρας μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να αναφέρει το περιστατικό και βρίσκεται στο σημείο συνοδευόμενο από αστυνομικές δυνάμεις. Από τις πρώτες εκτιμήσεις διαπιστώθηκε ότι η σορός ήταν ακέφαλη και πιθανότατα ανήκει σε γυναίκα.

Για λόγους διασφάλισης του τόπου του εγκλήματος, ο ορός δεν απομακρύνθηκε από τον κάδο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή σε αυτή τη φάση η πλήρης αξιολόγηση της ακεραιότητας του σώματος. Η περιοχή τέθηκε σε κλοιό ασφαλείας και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών και της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων τόσο από το ίδιο και από το περιβάλλοντα χώρο. Η ταυτοποίηση της σορού και η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.