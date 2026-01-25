Γροιλανδία: Στο σκοτάδι η πρωτεύουσα - Ολικό μπλακάουτ

Μια οικογένεια τρώει υπό το φως των κεριών κατά τη διάρκεια ενός μπλακάουτ στη Βαρκελώνη, Ισπανία

Στο σκοτάδι έχει βυθιστεί η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, καθώς η εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Nukissiorfiit ανακοίνωσε πως σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης που επηρεάζει ολόκληρη την πόλη Νούουκ.

Το μπλακ άουτ αποδίδεται σε «ατύχημα», του οποίου η φύση δεν διευκρινίζεται.

Η Nukissiorfiit διαβεβαιώνει πως καταβάλλει προσπάθειες για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση μέσω εφεδρικών συστημάτων, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν επισκέφθηκε την Παρασκευή την Γροιλανδία για να δείξει, όπως δήλωσε, τη «μεγάλη υποστήριξη» των Δανών προς τους κατοίκους του νησιού της Αρκτικής, ύστερα από μια ταραχώδη εβδομάδα κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από τις απειλές του να καταλάβει δια της βίας την αυτόνομη δανική επικράτεια και συμφώνησε να διαπραγματευτεί.

Η Φρεντέρικσεν επισκέφθηκε τη Γροιλανδία δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για το μέλλον του νησιού, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

