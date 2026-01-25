Γροιλανδία: Στο σκοτάδι η πρωτεύουσα - Ολικό μπλακάουτ

Το μπλακ άουτ αποδίδεται σε «ατύχημα», του οποίου η φύση δεν διευκρινίζεται

Newsbomb

Γροιλανδία: Στο σκοτάδι η πρωτεύουσα - Ολικό μπλακάουτ

Μια οικογένεια τρώει υπό το φως των κεριών κατά τη διάρκεια ενός μπλακάουτ στη Βαρκελώνη, Ισπανία

Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο σκοτάδι έχει βυθιστεί η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, καθώς η εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Nukissiorfiit ανακοίνωσε πως σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης που επηρεάζει ολόκληρη την πόλη Νούουκ.

Το μπλακ άουτ αποδίδεται σε «ατύχημα», του οποίου η φύση δεν διευκρινίζεται.

Η Nukissiorfiit διαβεβαιώνει πως καταβάλλει προσπάθειες για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση μέσω εφεδρικών συστημάτων, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν επισκέφθηκε την Παρασκευή την Γροιλανδία για να δείξει, όπως δήλωσε, τη «μεγάλη υποστήριξη» των Δανών προς τους κατοίκους του νησιού της Αρκτικής, ύστερα από μια ταραχώδη εβδομάδα κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από τις απειλές του να καταλάβει δια της βίας την αυτόνομη δανική επικράτεια και συμφώνησε να διαπραγματευτεί.

Η Φρεντέρικσεν επισκέφθηκε τη Γροιλανδία δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για το μέλλον του νησιού, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Ιανουαρίου

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Στο σκοτάδι η πρωτεύουσα - Ολικό μπλακάουτ

05:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Ποιους πληρώνει μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου

04:48ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Λιβανέζου στη Γερμανία για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό επιθέσεων

04:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 130.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανακοίνωσε την ίδρυση ενός «βρετανικού FBI»

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατέλαβε οικισμό στην Βορειοανατολική Ουκρανία

02:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας

02:10ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Εξέφρασε την θλίχη του για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον οργανισμό

01:45ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Συμφωνίες με την αντιπολίτευση» θα επιδιώξει η πρόεδρος Ροντρίγκες

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών πυραύλων και drones στο Μπελγκοροντ

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι αρχές απελευθέρωσαν 126 ανήλικους από φυλακές όπου κρατούνταν τζιχαντιστές

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι βρέθηκαν στη «μάζωξη» του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με βαθύ πολιτικό νόημα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο του χθες και του σήμερα: Μια φωτογραφία από το παρελθόν της παλιάς πόλης

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σι Τζινπίνγκ «ξηλώνει» τον ισχυρότερο στρατηγό του

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τιμοκατάλογος» ναρκωτικών με γκράφιτι σε τοίχο σχολικού συγκροτήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι βρέθηκαν στη «μάζωξη» του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με βαθύ πολιτικό νόημα

22:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα, το περίμενα», λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία - Δύο νεκροί νεαρής ηλικίας

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τη σακούλα με τη βόμβα στην είσοδο της ντισκοτέκ - Βίντεο

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Στο σκοτάδι η πρωτεύουσα - Ολικό μπλακάουτ

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

18:26ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό βίντεο από τη Στύγα Καλαβρύτων - «Αυτό είναι το καφέ, έχει και σόμπα»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Bράζει» η Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Γιγάντια καλαμάρια έκαναν την εμφάνισή τους στη Μαρίνα Ρεθύμνου

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εντυπωσιακός Τεντόγλου στο… ποδαρικό του 2026 – Εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ στέλνουν «αρμάδα» προς το Ιράν - Ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ