Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέο νομικό πλαίσιο για τις καινοτόμες επιχειρήσεις

Ένα ενιαίο σύνολο πανευρωπαϊκών εναρμονισμένων κανόνων θα εμβαθύνει την ενιαία αγορά και θα τονώσει τις διασυνοριακές επενδύσεις.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την τρίτη σειρά συστάσεων που θα τροφοδοτήσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο νομικό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με αυτό το νέο πλαίσιο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε θέση είτε να δημιουργήσουν μία νέα εταιρική μορφή, είτε να ενσωματώσουν πανευρωπαϊκούς κανόνες σε ένα υφιστάμενο πλαίσιο σύστασης νομικών προσώπων.

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν σε ένα ενιαίο εναρμονισμένο σύνολο κανόνων γνωστό ως «28ο καθεστώς» για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Ο εισηγητής Ρενέ Ρεπάσι (Σοσιαλιστές, Γερμανία) ανέφερε ότι «το όραμά μας για μία νέα ευρωπαϊκή εταιρική μορφή θα επιτρέψει στις εταιρείες να ιδρύονται εντός 48 ωρών, πλήρως ψηφιακά και διασυνοριακά. Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να δει ισχυρά κοινωνικά πρότυπα ως μέρος αυτού του νέου καθεστώτος».

