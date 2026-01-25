«Βολές» Ρωσίας κατά Κάγια Κάλας: «Απλώς περιμένουμε να φύγει» - «Δεν μπορούμε να συζητήσουμε»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φωτ. Αρχείου - Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας
AP/Geert Vanden Wijngaert
Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και έτσι η Μόσχα απλώς θα περιμένει να φύγει από τη θέση της, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Πώς μπορείς να συζητήσεις οτιδήποτε με την Κάγια Κάλας; Δεν θα συζητήσουμε ποτέ κάτι μαζί της, ούτε οι Αμερικανοί θα συζητήσουν οτιδήποτε με αυτή, και αυτό είναι φανερό. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει απλώς να περιμένουμε μέχρι να φύγει», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν και τα σχόλιά του δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

«Χρυσός θόλος» των ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ακόμα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν προσεκτικά τα σχέδια των ΗΠΑ για την ασπίδα πυραυλικής άμυνας Χρυσός Θόλος (Golden Dome), μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη Γροιλανδία.

«Τι είδους θόλος θα είναι; Για την αντιμετώπιση ποιών απειλών θα σχεδιασθεί; Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας θα παρακολουθήσουν στενά και θα αναλύσουν αυτά τα σχέδια», δήλωσε ο Πεσκόφ.

