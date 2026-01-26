Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 28 αγνοούμενοι στο ναυάγιο πορθμείου

Το ναυάγιο φέρι μποτ στο οποίο επέβαιναν πάνω από 350 άνθρωποι το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, που διεξαγάγει επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων 18 επιβαινόντων στο σκάφος που αγνοούνται.

Το M/V Trisha Kerstin 3 εξέπεμψε σήμα κινδύνου περί τη 01:50 (τοπική ώρα· Κυριακή στις 20:50 ώρα Ελλάδας), ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Σαμποάνγκα, στη νήσο Μιντανάο, με προορισμό τη νήσο Χολό, στην επαρχία Σόλο, περίπου 150 χιλιόμετρα από εκεί.

Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι, ενώ, 316 άνθρωποι διασώθηκαν και εξακολουθούν να αγνοούνται άλλοι τουλάχιστον 28, σύμφωνα με τον αξιωματικό του Λιμενικού, Ρόμελ Ντούα.

Αεροσκάφος του Λιμενικού βρίσκεται εν πτήσει για να συμμετάσχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία επίσης ανέπτυξαν μέσα στην περιοχή.

CG DISTRICT SOUTHWESTERN MINDANAO RESPONDS TO SUNKEN VESSEL OFF BASILAN



LOOK: The Coast Guard District Southwestern Mindanao (CGDSWM) is leading search and rescue operations after passenger-cargo vessel MV Trisha Kerstin 3 sank while en route to Jolo, Sulu, early Monday, Jan.…

Το ναυάγιο, μέσα στη νύχτα, έγινε κάπου πέντε χιλιόμετρα ανατολικά της νήσου Μπάλουκ – Μπάλουκ, στην επαρχία Μπασίλαν.

«Η δυσκολία είναι ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται εδώ, έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή», είπε η εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, Ροναλίν Πέρες, μιλώντας στο AFP.

«Δεν μπορούμε να πούμε έως αυτήν τη στιγμή ποια ήταν η αιτία του ναυαγίου», σημείωσε ο κ. Ντούα, προσθέτοντας πως άρχισε να διενεργείται έρευνα. «Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης», συμπλήρωσε. Το Λιμενικό διαβεβαίωσε πως το πορθμείο δεν ήταν παραφορτωμένο, όπως συμβαίνει συχνά στις Φιλιππίνες.